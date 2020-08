Confuso, decreto para asumir el control de la seguridad en Puebla capital: Rivera

El decreto del Gobierno de Puebla para asumir el control de la seguridad en la capital es confuso, pero el cumplimiento al mismo será el trabajo coordinador con las autoridades estatales y federales, señaló la presidenta Claudia Rivera Vivanco.

Y es que el pasado 13 de julio el gobernador Miguel Barbosa Huerta modificó el decreto por el que asume el mando de la seguridad publicado en marzo y especifica que la medida tendrá una vigencia de un año, contado a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Al respecto, la alcaldesa indicó que desde el inicio no quedó claro el por qué y el cómo de las estrategias y aún con la modificación hay información ambigua.

“Los aspectos que no se precisan tendrán que darlos a conocer en este caso la autoridad estatal, en un primer momento se mencionó que hacía falta información, se publica de nuevo y aún así le hacen falta aspectos, nuestro cumplimiento con este decreto es el trabajo coordinado”, apuntó.

Mientras, el gobernador declaró que no se detendrá en caer en conflicto con Rivera Vivanco pues dijo ya es el último año de su gobierno y no hay manera de “perfilar un nuevo rostro”, por lo que la seguridad en el estado, pero sobre todo de la capital seguirá siendo un asunto importante para su gobierno.

“Ya vamos al último año de los Ayuntamientos, ya nadie puede decir que va a perfilar un nuevo rostro de los gobiernos de cada municipio, ya fue lo que fue, no hay otra forma de lo que ha sido, entonces en mi gobierno le toca ser responsable de la seguridad pública de todo el estado”, indicó.

El mandatario poblano reprochó que para mantener la seguridad en la entidad debería tener el apoyo de todos los municipios, pero “si no es posible no me voy a detener”, dijo, y continuará trabajando por mantener la paz en la capital.