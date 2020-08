Cultura.- Denis Villeneuve, a la desesperada por estrenar Dune en diciembre: "Será un sprint terminar la película"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El coronavirus ha dejado tambaleando el calendario de estrenos de cine. Uno de los títulos más esperados para estas Navidades es 'Dune', la versión de Denis Villeneuve sobre la novela de ciencia ficción de Frank Herbert. El cineasta ha admitido públicamente que será difícil cumplir con los plazos. Eso sí, es optimista, puesto que espera que llegue a las salas en sus fechas programadas. "Va a ser un sprint", adelanta.

Pese que se está guardando con máximo secretismo todo lo relacionado con la producción de 'Dune', Villeneuve ha hablado sobre los contratiempos que ha ocasionado la pandemia del COVID-19 en el rodaje y la posproducción del largometraje.

"Estaba planeando volver a rodar algunos elementos porque quería reajustar la película", ha explicado en una entrevista para el Festival de Cine de Shanghái, en el que dio una clase magistral. "El tiempo era un lujo que tenía. No sabía que se iba a interponer en la producción una pandemia", agrega.

Tras comentar que "cuando el virus comenzó" a propagarse por América del Norte, fue cuando "su impacto aplastó" su agenda, Villeneuve cree que es posible estrenar en diciembre. "Será un sprint terminar la película a tiempo", explica el realizador quebequés.

"Se nos permitió volver a rodar lo que estaba pendiente en unas pocas semanas. Aunque también ha significado que estoy finalizando varios elementos de la cinta, como el VFX o el montaje, en Montreal, mientras que mi equipo está en Los Ángeles", ha comentado.

'Dune' tiene programado su estreno en cines para el 18 de diciembre. De momento, Warner no ha movido su fecha de lanzamiento, aunque no sería extraño que, tanto por efecto dominó como por no haber podido cumplir los plazos, su paso por salas se pase al 2021.