México.- Racing Point desvelará el jueves si Sergio Pérez está listo para Silverstone

MÚNICH (ALEMANIA), 5 (dpa/EP)

El piloto alemán Nico Hulkenberg sabrá este jueves si volverá a ocupar el lugar de Sergio Pérez en Racing Point este fin de semana o si el mexicano, afectado por coronavirus, está listo para afrontar la quinta cita del Mundial de Fórmula 1 en Silverstone, donde se celebra el Gran Premio 70º Aniversario.

'Checo' Pérez dio positivo por coronavirus la semana pasada y Hulkenberg tomó su relevo con poca antelación. Sin embargo, no llegó a correr el domingo en el trazado británico porque el monoplaza no arrancó por culpa de un tornillo roto, según identificó posteriormente el equipo.

Hulkenberg dijo en una entrevista este miércoles a la cadena alemana RTL que "la decisión final" llegará el jueves, cuando se conocerá si Pérez puede competir nuevamente.

"Tenemos que ser pacientes hasta entonces. Creo que el equipo cree que -Pérez- puede regresar, pero no tendremos una confirmación hasta el jueves", dijo Hulkenberg.

Mientras tanto, Pérez publicó un vídeo en las redes sociales. "Estoy bien, gracias a Dios. No he tenido ningún síntoma. Así es como paso mis días: entrenamientos, iPad, televisión, teléfono y cocina. Sí, han sido días largos y espero volver muy pronto", apuntó mexicano.

Hulkenberg, que no logró contrato con ningún equipo esta temporada y estaba en Racing Point en el pasado cuando el equipo se llamaba Force India, admitió que disfrutaría si se le ofrece una segunda oportunidad.

"Estoy entusiasmado por volver al coche, sin duda alguna. Pero soy un invitado temporal, esa es la situación. En este momento me estoy preparando para la misión que viene. Si no, será un poco decepcionante, especialmente por la historia del domingo. Pero si voy a conducir, por supuesto que me alegraré y estaré deseando que llegue", concluyó.