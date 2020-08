Por primer vez, la UdeG aceptará a todos los aspirantes de preparatoria

Finalmente si se podía dar cupo total a los aspirantes de preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Por primera vez en su historia, la casa de estudios señaló que este ciclo escolar se dará cabida a todos los estudiantes que hagan trámite de ingreso.

En total habrá espacio para 65 mil 125 jóvenes que ingresarán al plantel al que hicieron trámites, mientras que ocho mil 454 podrán estudiar en Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias o en UDGVirtual a través de becas con el apoyo del Gobierno de Jalisco

“Se cumple el derecho constitucional de todos los jóvenes de acceder a la educación media superior. Después de un encierro de seis meses y una situación económica complicada, recibir la noticia de que sus hijos no entrarían a la preparatoria habría sido la gota que derramara el vaso. No dejaremos a ningún joven sin una oportunidad en educación media superior”, explicó el rector Ricardo Villanueva Lomelí, en rueda de prensa virtual acompañado del gobernador Enrique Alfaro.

El rector Villanueva y el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. / FOTO: Publimetro

El director del Sistema de Educación Media Superior, César Antonio Barba Delgadillo, indicó que se emprenderán las siguientes estrategias para lograr la admisión total, entre ellas, no aplicar examen en aquellas escuelas que históricamente admiten a la totalidad de los aspirantes (no tienen no admitidos); ampliar y adecuar la infraestructura para tener más espacios en las escuelas, utilizando al máximo su capacidad instalada y ofrecer una alternativa de ingreso para aquellos aspirantes que no tengan cupo en las escuelas de su aspiración.

El total de aspirantes es de 73 mil 759 para preparatorias de la UdeG; siguiendo los dos primeros criterios, 143 planteles aceptarán a todos los alumnos, es decir, 65 mil 125 jóvenes, que representan al 88.51% del total de aspirantes.

A los restantes 8 mil 454 aspirantes, 11.49%, se les va a ofrecer otra alternativa de ingreso, que podría ser cambiar su aspiración a una escuela cercana donde haya cupo disponible; una beca del 100 por ciento para el Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias (BGAI), en la misma sede en la que aspiraron (esta modalidad tiene un costo, que será solventado por la UdeG) o estudios en el Sistema de Universidad Virtual.

De momento se ha informado que por la contingencia de Covid-19, se suspenden las clases presenciales en las preparatorias universitarias y de momento el estudio será virtual, lo que ayudará a realizar una transición.