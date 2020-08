Solo 23 policías municipales de Puebla han sido dados de baja por irregularidades

A casi dos años de la administración municipal, que encabeza Claudia Rivera Vivanco, solo 23 elementos han sido dados de baja de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por comportamientos irregulares y fuera de la ley, declaró la titular de la corporación, Lourdes Rosales Martínez.

En conferencia de prensa, la funcionaria apuntó que es el área de Asuntos Internos la encargada de abrir el expediente para investigar el posible delito y la Comisión de Honor y Justicia la que determina si la falta amerita suspensión o remoción del cargo.

“En años y en administraciones anteriores había que pasar fuertes sumas de dinero por un proceso mal llevado de la separación, nosotros lo que estamos haciendo es cuidar todos y cada uno de los pasos del proceso para que los compañeros que no cumplen con los requisitos de permanencia no tengan costos desorbitantes para el erario público", dijo.

Agregó que actualmente 40 uniformados están en proceso de separación por no aprobar su examen de control y confianza y al corte de julio, hay mil 817 policías en la capital; 455 personas han realizado su prueba y 687 están en espera de programación como solicitud para ingresar a la corporación.

“Si alguien delinque tras un uniforme no merece estar ahí y no vamos a permitir que quien no tuvo la convicción de servir a su ciudad manche al resto de la corporación, este cáncer que ha degradado a nuestro país, estado y ciudad por supuesto que lo tenemos que combatir, no vamos a permitir que queden impunes”, aseguró la alcaldesa de Puebla.