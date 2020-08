Tenis.-Rafa Nadal renuncia al US Open por la "muy complicada situación con el coronavirus y sus rebrotes

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El tenista español Rafa Nadal confirmó este martes que ha decidido renunciar a jugar el US Open, segundo 'Grand Slam' de la temporada y que debe dar comienzo el próximo 31 de agosto, debido a la "muy complicada situación sanitaria" que está provocando el coronavirus y sus rebrotes, que le hacen pensar que "por ahora" prefiere "no viajar".

"Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control", afirmó Nadal en sus redes sociales. "Esta es una decisión que no querría tomar pero en este caso sigo mi corazón para decidir que por ahora prefiero no viajar", añadió.

El balear, número dos del mundo y actual campeón en Nueva York, indicó que el calendario de la temporada "tras cuatros meses sin jugar es una barbaridad", aunque de mostró comprensivo y agradeció igualmente "los esfuerzos que todas las partes están poniendo para que se jueguen torneos".

"A día de hoy la situación es complicada para hacer torneos y quiero mostrar todo mi respeto a la USTA, los organizadores del US Open y a la ATP por los esfuerzos que están haciendo para que se juegue el torneo para los millones de fans que lo verán por TV o en las plataformas digitales", prosiguió el ganador de 19 'Grand Slams.

El tenista de Manacor es la primera gran figura del circuito masculino que anuncia su baja al 'grande' estadounidense por el temor al coronavirus y se une a la ausencia también de la número uno del mundo de la WTA, la australiana Ashleigh Barty.