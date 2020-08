Desconecta.- El filtro de un teléfono móvil pone dientes a un bebé de meses y el resultado se hace viral

MADRID, 6 ago. (EDIZIONES)

El pequeño Dante, un bebé de Recife, en Brasil, se ha hecho viral gracias a un divertido vídeo casero filmado por su madre.

Vanessa Alves, de 25 años, decidió grabar al pequeño Dante usando un filtro de dientes de color blanco.

Gracias a la magia de la tecnología, el bebé terminó con una sonrisa radiante que le otorgó un cómico -y un poco espeluznante – aspecto.

El caso es que a su madre le resultó imposible llorar de risa con el resultado y esa reacción también quedó registrada en el vídeo.

"En ese momento no podía dejar de reírme. No tenía ni idea de que el vídeo iba a tener tantas visitas. Es surrealista. Todavía no puedo creer que se haya hecho viral de esa manera", dijo Vanessa.