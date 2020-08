A falta de vacunas contra Influenza, gobierno de Puebla buscará en mercado nacional

Entregue o no la federación el lote de vacuna contra la Influenza, el Gobierno de Puebla buscará en el mercado nacional las que estén certificadas, con la finalidad de iniciar la campaña para septiembre y evitar que además de los riesgos por el Covid-19, haya vulnerabilidad por esta enfermedad.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, destacó que ha instruido a la Secretaría de Salud inicie la búsqueda de vacunas certificadas en el mercado nacional para hacer la compra del antídoto, aún cuando admitió que hay un desabasto de algunos medicamentos en todo el país y el mundo por el cierre de farmacéuticas en países como la India, principal proovedor para la elaboración de los mismos.

“Yo ya autoricé que compremos nosotros las vacunas, que empecemos a buscar en el mercado nacional, vacunas certificadas y las compremos, pero estamos tan desabastecidos como todo el país”, apuntó.

A su vez, el secretario de Salud (SSA), Antonio Martínez García, confirmó que la semana de vacunación contra la influenza iniciará en Puebla el 26 de septiembre, tal como lo anunció el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

“Las vacunas las da la Federación por medio de una paraestatal que se llama Birmex, hasta el momento no nos ha enviado vacunas y la semana de la vacunación empieza alrededor de septiembre, entonces estamos esperando que en estos días nos llegue”.

Por otro lado, Barbosa Huerta señaló que hay doctores que "les gusta protagonizar e inventan" un desabasto de medicinas o que la SSA cuenta con los medicamentos pero no los quiere entregar o no tiene el recurso y no los quiere comprar, sumado a la dificultad de conseguirlos ya que se ha vuelto un negocio para las farmacéuticas.