Eiza González enfurece tras compararla con Belinda ¿Rivalidad?

Eiza González y Belinda han causado polémica en redes sociales y actualmente son tendencia debido a las comparaciones que diversos usuarios de Twitter hicieron sobre sus parejas sentimentales.

Sin embrago, Eiza González mostró su inconformidad ante estas comparaciones y pidió que no la utilicen como ejemplo para denigrar a ninguna mujer.

Lo anterior surgió tras la noticia del romance entre Belinda y Christian Nodal, quienes son coaches de La Voz. Por lo que decenas de usuarios en redes sociales decidieron comparar los novios que ha tenido la intérprete de "Luz sin gravedad" y la actriz de cintas como "Baby Driver", "Paradise Hills", entre otras.

Morras, sean menos como Belinda y más como Eiza González. No se metan cualquier chingadera a la pantufla con tal de no estar solas.

Por lo que Eiza González publicó una serie de tuits donde expresa su molestia y pide respeto para las mujeres, así como enfocarse en trabajo y empeño.

"Ojalá algún día lleguemos al punto donde valoremos a las mujeres que nos representan en todos los ámbitos por su propio empeño, esfuerzo y sacrifico porque aunque no lo crean el hombre no es Dios y ningún hombre crea a una mujer. La mujer sobresale y se mantiene por sí sola.", escribió Eiza González de 30 años de edad.

Porfavor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias

