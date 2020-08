Fútbol.- Sandoval: "No era penalti, pero desde Madrid le han dicho que lo pitara"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El entrenador del CF Fuenlabrada, José Ramón Sandoval, ha asegurado que el penalti que ha dado la victoria al RC Deportivo en el último minuto (2-1) y que ha dejado al conjunto madrileño fuera del 'playoff' de ascenso a LaLiga Santander lo han "pitado desde Madrid", y ha pedido que les dejen "en paz" después de semanas de polémica por el aplazamiento del partido por los positivos por coronavirus en la plantilla fuenlabreña.

"Solo podían privarnos de nuestro premio así. En la tele he visto que no era penalti. Le han dicho desde Madrid que lo pitara, y lo ha pitado. Cada uno que juzgue, yo no juzgo nada, solo el esfuerzo de mis jugadores", declaró en la rueda de prensa posterior al duelo en Riazor. "Colorín colorado, este cuento se ha acabado; que nos dejen ya en paz, que bastante teníamos con lo nuestro", añadió.

El preparador madrileño recalcó que este viernes se ha podido ver la "profesionalidad" del conjunto gallego, "por si alguien dudaba de ella", y ha salido en defensa del capitán coruñés Álex Bergantiños, detenido por un audio que hablaba de que sería un partido "paripé" y que denunció el club fuenlabreño.

"Es una excelente persona. Tiene una carrera deportiva inmaculada. Es una víctima de todo lo que estamos viviendo. Hemos estado hablando y le he dicho que públicamente le iba a defender. Le ha tocado vivir una cosa por la filtración de un compañero y eso no está bien. Ha demostrado lo que es un gran profesional. Quiero mandarle un abrazo a su familia, porque son los que están detrás de nosotros y están mal. Aunque esté cabreado, la gente del fútbol sabe lo que ha pasado", subrayó.

A pesar de todo, Sandoval se mostró "orgulloso" de su equipo, que para él ha demostrado que ha sido "el mejor tras la pandemia". "Queda mucha pandemia y puede ser que a otros equipos vivan lo que hemos pasado en sus carnes. Si es así, nosotros seremos los primeros en apoyarles", concluyó el técnico del cuadro fuenlabreño.