Tenis.-AMP.- Tenis/US Open.- Svitolina y Kiki Bertens también se dan de baja del US Open

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La tenista ucraniana Elina Svitolina, actual número cinco del mundo, y la neerlandesa Kiki Bertens, número siete, también confirmaron este viernes su baja para el próximo US Open, segundo 'Grand Slam' de la temporada que está programado del 31 de agosto al 13 de septiembre, por el temor a la actual situación con el coronavirus.

"Teniendo en cuenta todos los aspectos, he decidido no jugar el US Open 2020. Entiendo y respeto todos los esfuerzos que se están poniendo en marcha para que se celebre en un entorno seguro, pero todavía no me siento cómoda para viajar a los Estados Unidos sin poner a mi equipo y a mí misma en alto riesgo", señaló Svitolina en sus redes sociales, donde dio las gracias la USTA, los organizadores y la WTA "por dar a los jugadores la oportunidad de jugar y a los aficionados la de ver este gran evento".

La baja de Svitolina, semifinalista el año pasado en el 'grande' neoyorquino, se unió a la también conocida este viernes de Bertens, quien renunció al Abierto estadounidense porque la situación "sigue siendo muy preocupante" y además, como muchos otros jugadores, quiere evitar tener que hacer una cuarentena al regresar.

"Después de pensarlo mucho, he decidido no disputar los torneos de Cincinnati y US Open. La situación que hay actualmente con el COVID-19 sigue siendo muy preocupante y la salud de todos es lo primero. Nuestro primer ministro nos indicó ayer que si viajábamos a Estados Unidos tendremos que hacer dos semanas de cuarentena y esto dificultaría muchísimo la preparación para Roma y París. Espero que la situación mejore y tengamos todos muy buena salud", dijo.

Estas dos últimas bajas se unen a una larga lista que encabezan la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, y el español Rafa Nadal, actual campeón y número dos del mundo.