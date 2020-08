Fútbol/Champions.- Zidane: "Ha sido una temporada excelente"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, lamentó la eliminación en 'Champions' pero calificó de "excelente" la temporada de su equipo, que terminó este viernes en octavos de final de la Liga de Campeones con un 2-1 ante el Manchester City.

"No podemos estar contentos porque perdemos un partido, una eliminatoria, pero lo que hicimos toda la temporada hay que estar orgulloso de este equipo. Perdemos dos partidos contra un rival bueno y hay que aceptarlo", dijo en rueda de prensa.

El preparador blanco no ocultó su decepción, mezclada con el orgullo de una temporada atípica en la que lograron ganar la Liga tras el confinamiento por el coronavirus. "Hemos tenido nuestras oportunidades y nos ha faltado un poco. Hay que estar muy orgullosos del equipo, de lo que hicimos. Ha sido una temporada excelente, aunque los jugadores siempre quieren ganar", afirmó.

Además, el técnico blanco tuvo que responder a por qué Vinicius no saltó al césped. "Hoy han jugado otros. En estas ocasiones cuando un equipo pierde siempre se pueden buscar cosas, podía entrar otro jugador también. No hay que buscar excusas, perdemos dos partidos, pero lo más importante es que estoy orgulloso del esfuerzo de mi equipo. Lo hemos dado todo en el campo y a veces no te sale", dijo.

Por otro lado, Zidane destacó la mejora de su equipo tras un mal inicio y dio ánimos a Varane, protagonista fatal en los dos goles ingleses. "Ha sido un poco una sensación de pérdidas. Luego jugamos bastante bien. Lo mismo la segunda parte y cuando estábamos mejor nos meten el segundo gol", afirmó.

"Varane tiene que estar tranquilo, cabeza arriba. El 95% de lo que hicieron los jugadores todo el año fue espectacular, me quedo con eso. La temporada es muy buena, no terminamos con resultado, pero hay que estar contento de lo que hicieron", terminó.