Fútbol.- Víctor Fernández: "El Real Zaragoza no puede dejarse pisotear, es una cuestión ya de dignidad"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, defendió este domingo que el club haya solicitado al Consejo Superior de Deportes (CSD) la suspensión de los 'playoffs' de ascenso a LaLiga Santander porque "no puede dejarse pisotear" y fue muy crítico con todo lo que está sucediendo a raíz del 'caso Fuenlabrada', desencadenante de "situaciones esperpénticas" y que ha hecho que huele "todo a podrido".

"El Real Zaragoza no puede dejarse pisotear, no puede dejar que lo humillen, y por eso defiende la suspensión de los 'playoffs', porque no estamos en igualdad de condiciones, y cualquiera que esté en el fútbol profesional lo sabe, lo demás son palabrerías, zarandajas o chorradas", subrayó Víctor Fernández este domingo en rueda de prensa recogida por la web del club.

La entidad zaragocista solicitó ayer sábado al CSD que decretase la suspensión de la fase de ascenso por la falta de integridad de la competición y el muy grave riesgo para la salud, y su entrenador indicó estar "totalmente de acuerdo porque es una cuestión ya de dignidad".

Fernández reiteró que "no se ha jugado en igualdad de condiciones" y que su equipo jugó su último partido ante la Ponferradina el pasado 20 de julio y "tenía a todos sus elementos preparados para jugar un 'playoff' los días 23 y 26 de julio".

"Pero hemos estado preparándonos durante dos semanas sin saber el rival ni qué hacer, totalmente abandonados, con un desamparo absoluto por parte de los dirigentes", se quejó el técnico, que criticó también que "nadie" haya salido a dar la cara "para resolver este problema".

"En estas casi tres semanas sin conocer nuestro rival ni la fecha del 'playoff', hemos conocido que vamos a jugarnos el ascenso sin uno de nuestros jugadores más importantes (Luis Suárez) y cuando no somos responsables de esa situación. Cualquier persona del fútbol profesional tiene que aceptar que nosotros no estamos en una situación de igualdad respecto a los demás", advirtió.

Víctor Fernández recalcó que "los logros deben conseguirse en el campo, que es lo ha hecho el Real Zaragoza a lo largo de toda su historia, y el que quiera que se pase por las vitrinas del club y verá todos sus trofeos". "A lo largo de la historia hemos defendido nuestro crédito en el campo, y es lo que queremos hacer ahora, pero sin adulterar la competición, eso no lo debemos aceptar", puntualizó.

"También dijeron que había que lograr que todos los clubs iniciaran y finalizaran la competición con todos sus jugadores; y nosotros hemos sido víctimas de esa situación y eso es jugar en desigualdad y adulterar la competición", añadió.

"HUELE TODO A PODRIDO"

El preparador zaragocista aseguró que quieren jugar el 'playoff', pero "en igualdad de condiciones", y elevó el tono para detallar que estén "inmersos en un fútbol totalmente adulterado y podrido". "Huele todo a podrido; son situaciones esperpénticas, rocambolescas, que rayan lo grotesco", aseveró.

Para Fernández, todo este viene como consecuencia de la improvisación y la falta de una solución clara al final de temporada" y a raíz de la "famosa jornada" en la que no se pudo disputar la jornada completa por los casos positivos del CF Fuenlabrada.

De todos modos, también puso en valor la labor de Javier Tebas, que "ha sido un buen embajador del fútbol español hacia el exterior" y le ha dado "un vigor, una salud económica y un ordenamiento que no tenía en un momento delicado", expresó.

"Nos hemos encontrado con un problema gravísimo como una pandemia mundial y se ha afrontado con muchísima determinación, con rigor y se han puesto todos los medios para que el fútbol se pusiera en marcha, y ese es un mérito de LaLiga, pero todo se ha hecho desde la imposición, no ha habido comunicación con entrenadores, jugadores, doctores…", aclaró.

En este sentido, cree que el dirigente "le ha dado prioridad siempre a lo que es el negocio y le ha dado un papel más secundario a lo que realmente es el juego, lo que representa el fútbol o la afición". "Esto ha provocado muchos de los problemas de estos últimos meses", comentó.

"En este planteamiento, nos dejamos de lado que nadie ha querido regular o anticipar el problema de si había contagios, volvía el estado de alarma o había que parar la competición; pero ha ocurrido y nos hemos encontrado con el problemón de lo que ha acontecido en la última jornada", remarcó.