En reinicio de actividades, ventas no superaron el 15%

Las ventas en los negocios del Centro Histórico de la capital no superaron el 15% pese a que se dio luz verde a algunos comercios no esenciales, señaló el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez quien estimó que la recuperación en esta zona de la ciudad será “lenta” debido a la crisis económica que seguirá por el coronavirus.

En entrevista con Publimetro, el empresario indicó que durante este fin de semana cerca de dos mil 500 comercios no esenciales pudieron subir sus cortinas, sumándose a los dos mil que tenían autorizado vender y estimó que para este próximo miércoles ya sean seis mil de los 10 mil comercios agremiados.

“Agradecemos esa lucecita al final del túnel, estamos en un momento complicado, la economía de los poblanos ha sido devastada y las ventas han sido bajas, creemos que va a ser así durante las próximas semanas”, comentó.

En ese sentido, apuntó que los siguientes meses serán cruciales para otros negocios, pues aún hay vulnerabilidad de más cierres si se vuelve al confinamiento obligatorio.

“Hay negocios que al no vender en su local optaron por ventas en Internet, en cocheras o en sus vehículos lo cual les permitió no quebrar, pero otros no lo lograron por el tamaño del negocio y la mayoría no tenía un plan de contingencia, igual desde el sismo a la fecha no había una recuperación”, precisó.

Ayala Vázquez apuntó que la baja economía, así como el ambulantaje serán factores que seguirán vulnerando a los negocios pues una recuperación total o de lo que se tenía previo a la pandemia se daría hasta 18 o 24 meses más.

En ese sentido, pidió a las autoridades estatal y municipal que se generen las condiciones para no ocasionar un rebrote de contagios por el Covid-19 y que se pueda reabrir el primer cuadro de la ciudad al 100%, por su parte, dijo, serán estrictos y no permitirán la entrada a los locales a quienes no porten cubreboca.