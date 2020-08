Estalla Barbosa contra comisionada de la Conavim por feminicidios

La impunidad en casos de feminicidios en Puebla señalada por la comisionada de la Conavim, María Alanís Sámano, molestó al gobernador Miguel Barbosa Huerta quien reviró sus cifras al decir que de los 38 casos que se han registrado, 80% están resueltos.

Durante la primera sesión ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contras las Mujeres, señaló que uno de los temas recurrentes es la necesidad de combatir la impunidad de los delitos que ocurren en contra de las mujeres, al referir que apenas el 5% se judicializa y poco más de 1% alcanza sentencia.

Esto, luego de proponer al mandatario poblano una mesa conjunta con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con la Fiscalía General del Estado para revisar los casos concretos de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres ocurridos durante el último año, incluso destacando que el gobernador “está comprometido con las demandas de las mujeres”.

Precisó que la misión es revisar las fortalezas institucionales, capacidades de intervención, experiencia, recuperación de buenas prácticas y evaluación de lo que se ha hecho para poder seguir avanzando y “no se convierta en un mecanismo sin fin”, a fin de ver en qué municipios se pueda levantar la Alerta de Violencia de Género declarada en 50 regiones del estado.

En respuesta, Barbosa Huerta aceptó las mesas de trabajo pero recriminó los datos mencionados al decir que “son mal intencionados” pues en Puebla de los 38 casos registrados en 2020 el 80% se han resuelto.

“A ver comisionada, no es cierto que el 5% se resuelva, en el año llevamos 38 casos de feminicidios y hemos resuelto el 80% aquí en Puebla no hay impunidad, si hay casos pero por cada responsable de una acción violenta en contra de mujeres hay un presunto responsable en la cárcel”, comentó.

Al mismo tiempo reprochó que no ha recibido apoyo de la Federación para combatir la inseguridad y la violencia contra las mujeres por lo que aprovechó para exigirle más colaboración.

“A mi Seguridad Pública nacional no me ayuda en nada, en nada, ojalá me ayude más la Federación en el asunto de seguridad en Puebla, así que con gusto acepto cualquier trabajo conjunto, ayúdenme más, es lo que deben de hacer”, declaró.