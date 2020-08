Malasia.- El ministro de Exteriores de Malasia abona una multa de 50 euros por vapear en el Parlamento

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El ministro de Exteriores de Malasia, Hishamudin Husein, ha asegurado este lunes que ha pagado una multa de 250 ringgit malasios (50,55 euros) tras levantar la polémica después de ser captado por las cámaras de televisión vapeando durante una pleno en el Parlamento.

"Fui multado y ya he pagado la multa. Como ya he dicho, hacer algo mal es hacer algo mal y ya lo he admitido y me he disculpado", ha aseverado después de que la opositora Wong Shu Qi sacara a colación el asunto durante una sesión plenaria.

El ministro fue duramente criticado tras ser pillado vapeando en el Parlamento con la mascarilla puesta en plena pandemia de coronavirus. Desde enero, vapear en lugares cerrados acarrea multas de unos 50 euros, según el diario 'The Straits Times'.

Después de ser captado por las cámaras, Hishamudin pidió perdón y aseguró que se trataba de un nuevo "hábito". "Lo siento, no me di cuenta. Es un nuevo hábito. Pido disculpas y prometo no volver a hacerlo", aseveró entonces en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Aquellos que no abonen la cuantía estipulada pueden ser llevados ante la Justicia y arriesgarse a ser condenados a pagar una multa de hasta 10.000 ringgit o pasar un máximo de dos años en prisión.