Tormenta Élida ocasionará fuertes lluvias en el occidente y en CDMX persisten los chubascos

El pronóstico del clima CDMX hoy augura chubascos en el centro del país, incluido el Valle de México. Por su parte, la tormenta Élida provocará fuertes lluvias con oleaje elevado en el occidente.

“Durante lunes y martes, dos canales de baja presión, la onda tropical no. 26 y el desarrollo de una Zona de Inestabilidad ocasionarán chubascos y lluvias fuertes sobre el noroeste, norte, oriente y centro del territorio nacional, con lluvias muy fuertes a puntuales intensas sobre entidades del sur y sureste del país”, señaló el Servicio Meteorológico Nacional.

Así estará el clima CDMX hoy

Este martes se presentarán lluvias durante la madrugada. Luego, al amanecer y en horas de la mañana se mantendrá nublado con pocas posibilidades de lluvias.

Según The Weather Channel, la temperatura máxima será de 24º C y la mínima de 14º C. Las lluvias comenzarán a media tarde y se extenderán hasta la noche. Es posible que se registren fuertes rachas de viento y descargas eléctricas.

Así estará en clima en México hoy

El ente meteorológico informó también que la onda tropical número 26 recorrerá el sureste, oriente y sur del territorio con lluvias intensas y actividad eléctrica.

El canal de baja presión es responsable de la inestabilidad atmosférica en las entidades de la Mesa Central y Mesa del Norte.

El sistema de alta presión continúa afectando el noroeste y norte de la República con temperaturas mayores a 40º C. A continuación, te mostramos el panorama detallado con el clima en México martes 11 de agosto 2020:

Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas: Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes: Michoacán, Guanajuato y Puebla.

Michoacán, Guanajuato y Puebla. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán.

Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán. Intervalos de chubascos: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango, Campeche y Quintana Roo.

Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango, Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Baja California Sur y Coahuila.

Baja California Sur y Coahuila. Viento con rachas de 60 a 70 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec

Istmo y Golfo de Tehuantepec Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Campeche, Yucatán y sur del Golfo de México.

Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Campeche, Yucatán y sur del Golfo de México. Temperaturas máximas de 40°C a 45°C: Baja California y Sonora.

Baja California y Sonora. Temperatura máxima de 40°C a 45°C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Quintana Roo.

