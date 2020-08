Fútbol.- La AFE felicita al "mal calificado fútbol no profesional" por su "impecable comportamiento" durante la pandemia

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) hizo pública este martes su felicitación al que considera "mal calificado 'fútbol no profesional" por su "impecable comportamiento" durante una complicada temporada marcada por el coronavirus, y aseguró que fue "una absoluta discriminación" el que no se le tuviese en cuenta en comparación con los clubs profesionales.

"Finalizada la temporada, la AFE quiere transmitir su más sincera felicitación a todos los y las futbolistas del mal calificado como 'fútbol no profesional' por el inmejorable comportamiento mostrado durante una campaña marcada por la grave crisis sanitaria que ha afectado a toda la sociedad", señaló la AFE en una carta.

Para el sindicato, el colectivo del fútbol no profesional ha demostrado "de nuevo" que es "igual de profesional" que los futbolistas de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, aunque no olvida que "no ha sido sencillo afrontar estos últimos meses de la temporada, en los que diferentes competiciones quedaron suspendidas a causa de la pandemia" y no poder seguir haciendo lo que les "apasiona más".

"La decisión afectó a cientos de futbolistas de ambos sexos, decisión que AFE denunció al entender que todos y todas tienen el mismo derecho al trabajo, independientemente de la categoría en la que militen. No se tuvo en cuenta la opinión de los y las trabajadoras, una absoluta discriminación en relación a los jugadores del denominado 'fútbol profesional"", lamentó el sindicato.

AFE tiene claro que "la situación sanitaria era de absoluta gravedad, era evidente", pero insiste en que, "en representación de sus más de 10.000 afiliados y afiliadas, denunció que la voz de todos ellos fue silenciada de manera injusta".

AFE también transmite su "enhorabuena" a los equipos que pudieron seguir compitiendo "porque han tenido que trabajar con menos recursos y medios, pero poniendo de manifiesto en todo momento su pasión por este deporte y una profesionalidad superlativa", y recuerda que también peleó "desde el primer momento" para que todos los futbolistas dispusieran de "un protocolo sanitario similar al de sus compañeros de Primera y Segunda".

"Especialmente queremos felicitar a todos los compañeros y compañeras de los clubes que han participado en los diferentes 'playoffs' de ascenso a Segunda, Segunda B y Liga Reto. Todos ellos han realizado un esfuerzo superior para afrontar esos retos en las mejores condiciones físicas a pesar de contar en muchos casos con los medios justos. Felicidades a los compañeros y compañeras que han alcanzado el objetivo", subrayó.

Además, el sindicato que preside David Aganzo apunta que ha mantenido diferentes encuentros telemáticos con capitanes y capitanas de los equipos de las diferentes categorías para escuchar "la voz de todos los colectivos, trabajando para velar en todo momento por sus intereses".

Por otro lado, no se olvida de todos los que se vieron afectados por un ERTE, "como ha sucedido en otras muchas profesiones", y el trabajo que realizó "para que no se produjera ninguna irregularidad". "Nuestra asesoría jurídica multiplicó sus esfuerzos con el fin de no dejar a nadie sin protección", remarca.

"Para AFE fue fundamental que su Junta Directiva aprobara por unanimidad la creación del Fondo de Ayuda y Emergencia AFE para todos los/as futbolistas afectados/as por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Más de 1.700 compañeros y compañeras se han podido beneficiar, repartiéndose más de 1.200.000 euros", detalla.

Finalmente, la asociación ensalzar "la gran labor que han realizado otros colectivos" que han trabajado junto a ella "para que las competiciones que se han disputado se hayan desarrollado en perfectas condiciones" como epidemiólogos, fisios, médicos de clubs y preparadores físicos. "Gracias a todos y todas por dignificar nuestra profesión. Unidos y unidas somos más fuertes", sentencia.