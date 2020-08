En industria textil se perdieron dos mil empleos

Durante los casi cinco meses que estuvieron paradas las industrias textiles, dos mil empleos se perdieron pues las empresas no tuvieron la capacidad económica para seguir operando o hubo reducción de turnos, informó el presidente de la Cámara de la Industria Textil (Citex) Puebla-Tlaxcala, Carlos Couttolenc López.

En rueda de prensa con otros miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) comentó que previo a la pandemia por el coronavirus se tenía registro de 27 mil empleos activos en la entidad y municipios aledaños y solo 40 de las 170 empresas pudieron hacer sus trámites para producir prendas para el sector Salud y mantenerse como esenciales, principalmente en la capital, San Martín Texmelucan y Huejotzingo.

“Hay empresas que sí pudieron adaptarse y otras que su proceso no podían adaptarlo aunque quisieran por eso hay una parte que arranco porque tenían su parte de confección y tenían la tela no tejida ero el que hace tejido plano no puede hacer el material desechable”, comentó.