Joe Biden escoge a Kamala Harris para la vicepresidencia de EU

Joe Biden escogió a Kamala Harris, la destacada senadora de California cuya carrera política ha incluido muchos momentos trascendentales, como su compañera de fórmula, anunció este martes.

La decisión se produce más de un año después de que Harris, quien también fue precandidata demócrata en 2020, se enfrentara con Biden por cuestiones raciales durante el primer debate en las primarias. De ser elegida, sería la primera mujer del país, la primera negra y la primera vicepresidenta asiático-americana.

¿Quién es Kamala Harris?

Elegir a Harris, que tiene 55 años, también proporcionará al boleto algo de diversidad generacional. Biden, de 77 años, sería el presidente electo de mayor edad en la historia de Estados Unidos.

Harris, la única mujer negra en el Senado de los Estados Unidos, fue elegida por primera vez en 2016 después de servir como Fiscal General de California y, antes de eso, Fiscal de Distrito de San Francisco. Es originaria de Oakland, California, e hija de inmigrantes jamaicanos e indios. En diversas ocasiones señaló que se sintió inspirada para asistir a la escuela de leyes después de unirse a las protestas por los derechos civiles con sus padres.

"Ha sido una luchadora y una líder de principios y lo sé porque la he visto de cerca y la he visto en las trincheras", dijo Biden sobre Harris en una recaudación de fondos virtual en junio.

Como fiscal general, Harris trabajó en estrecha colaboración con el difunto hijo de Biden, Beau Biden, cuando era el fiscal general de Delaware, en particular al desafiar a los grandes bancos a raíz de la crisis de la vivienda. En su libro, "The Truths We Hold: An American Journey", Harris dice que ambos hablaban "todos los días, a veces varias veces al día".

Entre los nombres que sonaban en las quinielas estaban la senadora Elizabeth Warren, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y la exasesora de Seguridad Nacional Susan Rice.

