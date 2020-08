Acusa Marisol Calva que en el PRI no hay espacio para las nuevas generaciones

Tras anunciar su salida del PRI en Puebla, Marisol Calva adelantó que encabezará un movimiento de jóvenes de diversos partidos que se postularán por la vía independiente para la elección intermedia del 2021.

En entrevista con Publimetro, confirmó su renuncia al tricolor donde militó por 14 años como brigadista, dirigente, ex candidata a diputada local y ahora se separa del cargo como secretaria de coordinación política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que no encontró “un espacio para su generación” y desde ahí no podía impulsar su proyecto político.

“He encontrado resistencia de quienes ‘agarran los cargos y se niegan a soltarlos’ y no permiten que los jóvenes preparados puedan llegar”, comentó.

Hoy decido ser libre y congruente ✌🏽Me voy del @PRI_Nacional y me comprometo con el #RelevoGeneracional 👇🏽 pic.twitter.com/87phRgWTgC — Marisol Calva (@Marisol_Calva) August 12, 2020

Descartó que su intención sea afiliarse a algún partido o conformar uno aparte para competir en el próximo proceso electoral de 2021, pero reconoció que con su movimiento ha coincidido con mujeres y hombres de todos los partidos como Morena, PRD, PAN, PT.

“Aquí en el partido dejé de encontrar un camino para impulsar las causas en que creo en general, el relevo generacional me ilusiona y me tiene concentrada al 100% en el proyecto, algo que empodere a jóvenes de todo el país y los partidos”, dijo.

Reconoció que desde los resultados en las elecciones pasadas el partido fue perdiendo impulso en la entidad y eso también determinó su salida. Consideró lamentable que las denuncias contra el ex presidente y al ex canciller de México, Enrique Peña y Luis Videgaray, por el caso Odrebretch manchen al partido, por lo que dijo su movimiento será independiente.

