Apoyarán con empleo a jóvenes para que no caigan en manos de la delincuencia

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Ayuntamiento de Puebla informó que cuando el semáforo de contagios por coronavirus cambie de color, se impulsará un programa de empleo temporal para que los jóvenes de la capital no caigan en manos de grupos criminales por la crisis que ha dejado el Coronavirus.

En conferencia de prensa, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, apuntó que en su gobierno los jóvenes han sido tomados en cuenta en la toma de decisiones pero no solo tomando su opinión, sino también ocupando espacios en la función pública como próximante será en los 25 centros de salud que se habilitarán para apoyar a la pandemia por el Covid-19, entre otros espacios donde irán reclutando.

A su vez, la titular del Instituto Municipal de Juventud, Sol Cortés Bautista admitió que si bien tienen detectado que hay un reclutamiento de jóvenes por parte de grupos delictivos, sobre todo en juntas auxiliares, no se les debe criminalizar, por ello el gobierno municipal trabaja en apoyos para que continúen sus estudios y se capaciten para el mercado laboral y así alejarlos de estas situaciones de fragilidad.

“Una de las políticas que hemos tratado de impulsar es la no criminalización a los jóvenes, sabemos que están expuestos a diversas realidad, no solo en el Centro sino en juntas auxiliares, sí hay un reclutamiento de los jóvenes por grupos delictivos pero no tenemos mapeado a que actividades delictivas se van”, comentó.

Agregó que a través de convenios con universidades se podrán apoyar con becas a estudiantes, actualmente hay siete becarios.

Por otro lado, la funcionaria comentó que lanzaron el programa “Lo que no se habla, se actúa” para concientizar a los jóvenes sobre el uso de cubrebocas y la importancia de no asistir a fiestas con aglomeraciones durante la emergencia sanitaria.

Y es que reveló que durante la primera semana, Protección Civil clausuró cinco “fiestas Covid” y tres más fueron inhibidas por lo que señaló que el hecho de que los jóvenes se queden en casa, también permite preservar la salud de los adultos mayores que habitan en el mismo sitio.

Refirió que las fiestas Covid es un problema que no es exclusivo del municipio, sino de todo el mundo, situación por la que insistió la necesidad de respetar las medidas de seguridad sanitaria.