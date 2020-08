Lluvias puntuales fuertes se registrarán en CDMX este miércoles

El pronóstico del clima CDMX hoy prevé una intensa actividad lluviosa en la ciudad, por lo que se recomienda estar alerta ante posibles granizadas o fuertes vientos.

El canal de baja presión que recorre entidades del noroeste, norte, occidente y centro del país, incluyendo al valle de México, continúa provocando una fuerte inestabilidad atmosférica, que persistirá en los próximos días.

Fuerte incendio consume una llantera en Gómez Palacio, Durango El incendio ocurrido dentro de la Zona Industrial Lagunera en Gómez Palacio, donde acudieron los diversos cuerpos de emergencia de la zona

Así estará el clima CDMX hoy

La capital mexicana tendrá lluvias durante la madrugada. Amanecerá con un cielo nublado pero con bajas probabilidades de precipitaciones en la mañana.

Según The Weather Channel, la temperatura máxima será de 23º C y la mínima de 14º C. Los chubascos comenzarán después del mediodía con una alta posibilidad de registrar granizo y vientos. Estas condiciones permanecerán hasta el final del día.

Así estará el clima en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la onda tropical número 26 afectará el sur y occidente del país. Un canal de baja presión en el Golfo de México y sureste ocasionará lluvias con actividad eléctrica.

Indicó también que una nueva onda tropical se aproxima a la Península de Yucatán. Por otra parte, las altas temperaturas se mantienen en el noroeste y norte del país.

Este es el reporte detallado del clima en México miércoles 11 de agosto de 2020:

Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes: Guanajuato, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Guanajuato, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Morelos.

Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos: Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Baja California Sur y Nuevo León.

Baja California Sur y Nuevo León. Viento con rachas de 60 a 70 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec

Istmo y Golfo de Tehuantepec Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Campeche y Yucatán.

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 40°C a 45°C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Nayarit, Durango, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo.

También le puede interesar: