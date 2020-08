Cultura.- Selena Gomez anuncia una colaboración con BLACKPINK que saldrá a la luz el 28 de agosto

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Selena Gomez ha anunciado su próximo proyecto. La cantante ha revelado que lanzará un tema con BLACKPINK, colaboración que saldrá a la luz el próximo 28 de agosto.

"Muy emocionada de anunciar que BLACKPINK y yo tenemos una nueva canción que saldrá el 28 de agosto", escribió la artista en Twitter. Tanto la cantante como YG Family han compartido en la red social el cartel oficial del single.

Ya el pasado 4 de agosto BLACKPINK desveló en la plataforma que lanzaría próximamente una colaboración, aunque entonces no reveló con quién. La canción con Gomez supondrá el segundo trabajo del grupo con una gran estrella del pop estadounidense en 2020 después de grabar Sour Candy junto a Lady Gaga.

So SO excited to announce @ygofficialblink and I have a new song coming out August 28th! You can presave it here: https://t.co/szU2RBH9NT 🖤💗 pic.twitter.com/DXVKjowhkQ — Selena Gomez (@selenagomez) August 12, 2020

El grupo de k-pop está viviendo un éxito sin precedentes. El pasado 26 de junio compartieron el videoclip de How You Like That, clip que acumula actualmente más de 415 millones de reproducciones en YouTube. La producción rompió récords convirtiéndose en el vídeo más visto de la plataforma en 24 horas.

La banda también ha anunciado el lanzamiento de un nuevo disco, que llegará al mercado el 2 de octubre. La formación coreana debutó en 2018 con Blackpink In Your Area y en 2019 publicó Kill This Love.

Por su parte, Selena Gomez publicó en enero de 2020 Rare, su tercer disco de estudio después de Stars Dance en 2013 y Revival en 2015. El pasado 14 de julio salió a la luz Past Life, tema junto a Trevor Daniel cuyo videoclip ha superado los 15 millones de visualizaciones.