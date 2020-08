Fútbol.- Parejo: "Me voy triste y dolido, me hubiese gustado retirarme en el Valencia"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El centrocampista español Dani Parejo ha asegurado que se marcha "triste y dolido" del Valencia CF, donde ha pasado nueve temporadas y donde le hubiese "gustado" retirarse, y ha reconocido que el club le informó de que no contaban con él "cuando todavía estaba la competición en juego", por lo que decidió irse al Villarreal CF para embarcarse en un proyecto en el que cree "plenamente".

"Yo tengo dos casas en Valencia: una es esta y otra es Mestalla. Me hubiese gustado despedirme en mi otra casa, pero no ha podido ser", declaró en la videoconferencia organizada desde su domicilio. "Siempre he dicho que mi intención hubiese sido retirarme en el Valencia. No he vivido nada mejor que jugar en el Valencia", continuó.

Así, reconoce que se marcha "dolido". "El Valencia es lo máximo para mí, no he estado en otro club igual. Le dije a mi agente que quería retirarme en el Valencia, que mi vida está aquí, pero no llegaron a un acuerdo", dijo, antes de explicar cómo se produjo todo.

En este sentido, desveló que el club se puso en contacto con su agente cuando "todavía estaba la competición en juego". "No creo que fuesen las mejores formas de comunicar esto. Respeto que pueda ser lo mejor para el club, pero no estoy de acuerdo en que sea el momento y el sitio oportunos para hacerlo", indicó.

"Nosotros nos enteramos de que despiden a Camarasa, que me duele mucho, que despiden al readaptador, que despiden a un fisio… No podemos saber qué pasa. Me informan cuando estaba la competición en juego de que la intención del club es que el año que viene no siguiese. Aun así, quise intentar buscar alguna fórmula para continuar, no ha podido ser. El tema estaba zanjado", aclaró.

Sobre las razones para prescindir de él, aseguró que desconoce si son de índole económica. "Cuando no entras en competición europea, y ahora con lo de la COVID-19… Si quieres ser un club fuerte y pelear por los objetivos grandes, como entrar en Champions, tienes que tener a grandes jugadores. No me han explicado cuál ha sido el motivo, si mi salario, el comportamiento o que digo las cosas como las pienso", apuntó.

Su amistad con el técnico Marcelino García Toral, al que la entidad valencianista despidió tras alzar la Copa del Rey, ha sido uno de los motivos que ha aparecido en los medios. "De Marcelino solo puedo decir cosas buenas, igual que de Valverde, de Nuno, de Unai… Que yo tenga relación con una persona y que esa persona no se lleve bien con otras no debería entrar a valorarse. No se debería señalar a nadie", señaló.

Para evitar en su momento la marcha del entrenador asturiano, el equipo llegó a plantear una reunión con el máximo accionista del club, Peter Lim, en Singapur. "Se lo planteamos al club toda la plantilla, porque no veíamos justo lo que iba a pasar. Estábamos convencidos de un modelo, de un estilo, y confiábamos en el míster al cien por cien por los resultados que habíamos tenido", señaló.

Además, habló de su relación con Lim y con el presidente, Anil Murthy. "Apenas tengo relación con Peter Lim, solo fui una vez a Singapur cuando compraron el club. Estuve con él apenas 24 horas. Con Anil vivimos más el día a día, es una relación sin más. Siempre he sido sincero, siempre he dicho las cosas como las pienso, a Anil o a quien se las tenga que decir. Eso ha podido perjudicarme, pero tengo la conciencia tranquila y me voy con la cabeza alta", expresó.

"Soy sincero, he dicho lo que he tenido que decir en cada momento y me voy con la conciencia muy tranquila. Estoy triste, dolido; llevo nueve años aquí, he vivido situaciones muy bonitas, pero ahora se me ha presentado otro proyecto muy interesante en el que creo plenamente. Al valencianismo y al Valencia siempre los voy a llevar en mi corazón", insistió.

"Llevaba nueve años en el club, prácticamente toda mi carrera futbolística ha estado vinculada al Valencia. Me hubiese gustado retirarme en el Valencia, pero el fútbol es así. Cada día que me he puesto la camiseta lo he dado todo y me voy muy satisfecho, orgulloso y con la cabeza muy alta. He pasado dos o tres días jodido porque me voy del club de mi vida", añadió.

"MI HIJO NO ENTIENDE POR QUÉ ME CAMBIO DE EQUIPO"

En otro orden de cosas, el madrileño relató cómo se lo explicó a sus hijos. "Diego todavía no entiende mucho, pero Dani me dice que no entiende cómo me voy a cambiar de equipo, si él siempre ha sido del Valencia. Es triste, pero son niños y lo acabarán entendiendo. Cuando me vea jugando en otro equipo, se hará del Villarreal", dijo entre lágrimas.

Ahora, ficha por "un club estable, familiar", del que "todo el mundo" le ha hablado "muy bien". "Me he visto diferente -con la camiseta del Villarreal-. Llevo nueve años vistiendo una camiseta. Tengo mucha ilusión, estoy contento porque voy a un gran proyecto donde creo que puedo disfrutar como he disfrutado gran parte de mi carrera en el Valencia", apuntó.

En el conjunto de Unai Emery, seguirá compartiendo vestuario con el ya exvalencianista Francis Coquelin. "Estos dos días han sido difíciles pero ilusionantes. Estoy orgulloso de mis compañeros, de sus mensajes, me tengo que despedir de ellos. Lo de Coquelin me lo esperaba, es una decisión suya. Es un grandísimo futbolista y gracias a Dios tengo la suerte de compartir vestuario con él en otro equipo", afirmó.

Por último, se mostró "superagradecido a todo el mundo por los mensajes" de apoyo. "Hay mucha gente que me valora y que piensa en mí", dijo, antes de hablar del futuro del Valencia. "Lo vivo con la misma incertidumbre que la vivís vosotros. Solo le puedo desear al club lo mejor, porque me ha hecho disfrutar mucho. Nada más que tengo palabras de agradecimiento al Valencia, al valencianismo, a la afición. Le desearé siempre lo mejor", finalizó.