Fútbol.- Salisu se despide del Real Valladolid y firma cuatro temporadas por el Southampton

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El central ghanés Mohamed Salisu ha abandonado la disciplina del Real Valladolid después de tres años y firma las próximas cuatro temporadas por el Southampton inglés, ha anunciado este miércoles el club pucelano.

Salisu, de 21 años, llegó desde su país natal a Valladolid a finales de 2017, aun en edad juvenil, y ha ido creciendo durante los estos años. Comenzó su trayectoria en el Promesas, con el que disputó 13 partidos en Segunda División B en su temporada debut.

Ya en el curso 2018-19 se consolidó en el filial pucelano, jugando 26 encuentros, y comenzó a entrar en la dinámica del primer equipo, con el que debutó en Copa del Rey a las órdenes de Sergio González. En la recién terminada campaña, Salisu jugó más de 2.700 minutos en LaLiga Santander en 31 partidos, en los que además anotó un gol.

"El Real Valladolid quiere agradecer a Salisu su exquisito comportamiento dentro y fuera del campo, y le desea la mejor de las suertes en su nueva etapa personal y profesional", señala la entidad blanquivioleta.

"NUESTROS CAMINOS SE SEPARAN, PERO SIEMPRE OS LLEVARÉ CONMIGO"

Tras conocerse el acuerdo, Salisu se despidió del club y de la afición con una emotiva carta. "En mi país, Ghana, se dice que 'nadie comprueba la profundidad del río con los dos pies', no sé si por el miedo a que la profundidad sea muy grande y puedas ahogarte. Pero yo, que nací en Kumasi, jamás he dado un paso pensando en lo malo que podía pasarme", comenzó.

"El fútbol ha sido y es todo para mí, además de la única vía para mejorar mi vida y la de mi familia. Por este motivo, cada oportunidad o tren que ha pasado lo he cogido, tan solo, pensando en si me llevaría más cerca de mis sueños. Así, en octubre de 2017 uno de esos trenes me llevo a Valladolid. Un nuevo idioma, una nueva cultura e, incluso, un nuevo clima, porque aquí me di cuenta de lo que es el frío", añadió.

Desde su llegada a Pucela, "todo ha pasado muy rápido". "En muy poco tiempo pasé de jugar en campos de tierra a entrenar y jugar con futbolistas a los que veía por la televisión a miles de kilómetros. La adaptación no ha sido tan sencilla, especialmente para un chico muy joven para el que incluso acababa de descubrir una 'máquina' en su cocina que lavaba los platos sola", señaló.

Ahora, agradece a todos en Valladolid su "apoyo constante". "A todos los jugadores, trabajadores, entrenadores con los que he compartido equipo y tiempo en la residencia. A todos los empleados del club, a mi entrenador, Sergio, por darme la oportunidad de jugar en Primera División a un futbolista sin experiencia como yo. A mis compañeros por hacerme mejor y confiar en mí desde el primer día. También al presi, Ronaldo: para mí ha sido un auténtico lujo y un sueño jugar para alguien que es un mito en el fútbol, además de por su cercanía", manifestó.

"A la afición, por respetarme, por vuestra paciencia, cariño y ánimos en todo momento; me habéis empujado para que mi confianza fuese mayor cuando jugaba y a sentirme querido en el campo y en la calle. No me quiero olvidar de mi familia, a la cual echo de menos porque son todo para mí y siempre me están apoyando desde la distancia. Gracias a mi agente Juan Mata y a mi academia en África, la cual me dio la oportunidad de venir a Europa, African Talent Football Academy", recordó.

Salisu afrontará ahora otro de sus sueños: "jugar en la Premier League". "Esta vez lo hago pensando mucho en lo que dejo. Vine siendo un niño y me marcho mucho más maduro. Lo hago esperando que me recordéis como una buena persona y un gran profesional que fue muy feliz dejando todo de su parte para defender y estar a la altura de la camiseta de un club histórico como este. Nuestros caminos se separan, tengo claro que siempre os llevaré conmigo y ojalá algún día volvamos a encontrarnos sabiendo que a todos nos ha ido muy bien. Muchas gracias. ¡¡¡Aúpa Pucela!!!", concluyó.