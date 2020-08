Presunto crimen de odio contra activista desata intensas reacciones en Jalisco

El homicidio de un joven estudiante de la Universidad de Guadalajara y activista de los derechos LGBTTTI ha generado una intensa reacción en redes sociales y alistan movilizaciones en protesta.

Jonathan Santos de 18 años, era estudiante de la Preparatoria Politécnica, fue localizado sin vida la mañana del martes en un predio de la calle Piedra Lisa y Diamante en la colonia Balcones de la Cantera. Presentaba una lesión en el creáneo y le hacían falta algunas de sus pertenencias.

El joven era integrante de la comunidad LGBT y activista desde hace varios años. Anoche la Universidad de Guadalajara y la Federación de Estudiantes Universitarios confirmaron el deceso de este alumno y exigieron justicia.

Tristemente el día de hoy, a Jonathan Santos, estudiante de la Escuela Politécnica Ing. Jorge Matute Remus, del @sems_udg, le arrebataron la vida, fue víctima de la inseguridad y la delincuencia. — Ricardo Villanueva (@rvillanueval) August 12, 2020

Por medio de las redes sociales se ha desarrollado intensas manifestaciones de rechazo pues se apunta a que pudo haber sido un crimen de odio.

El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez indicó que la víctima era transgénero, aunque también se indaga una venganza pasional o incluso un robo.

“No, no tenemos información de alguna amenaza ni conflicto previo. La información que tenemos de los jóvenes que estuvieron con él acompañándose en esa fiesta es que no hubo ningún conflicto, no hubo ninguna circunstancia que pudiera hacer pensar en algún conflicto previo relacionado con los lamentables hechos. Entonces por ese lado no iría”, señaló el funcionario estatal.

El fiscal indicó que ya se han sostenido entrevistas con seis personas y se rastrean los movimientos de la víctima desde que salió de la fiesta donde fue visto por última vez. Se dirigía a su casa cuando fue agredido.

Diferentes organismos han enviado cartas públicas exigiendo el esclarecimiento de este homicidio. Este jueves se alistan protestas y movilizaciones para demandar justicia por este crimen, presuntamente derivado del odio.