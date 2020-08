Ligeras lluvias se presentarán este jueves en CDMX

El pronóstico del clima CDMX hoy prevé un clima más estable, muy nublado pero con bajas probabilidades de lluvias. Los servicios meteorológicos informan que solo se presentarán algunos intervalos de chubascos durante la tarde.

Para este jueves la onda tropical 26, dos canales de baja presión y la Zona de Convergencia Intertropical estarán provocando lluvias en gran parte del territorio nacional.

Tormenta con granizo tamaño pelotas de golf causa estragos en España La Dirección General de Protección Civil y Emergencias había alertado de lluvias fuertes y tormentas acompañadas de viento y granizo

Así estará el clima CDMX hoy

Este 13 de agosto arrancará el día con cielos muy nublados desde la mañana hasta la noche. La temperatura máxima será de 23º C y la mínima de 14º C, según The Weather Channel.

Se estima que las lluvias comiencen al final de la tarde en un breve período con intervalos de chubascos. La noche culminará con una fuerte nubosidad y bajas posibilidades de que se extiendan las tormentas.

Hoy, y los próximos tres días, se pronostica cielo nublado y #Lluvias en la #CDMX ☂️ pic.twitter.com/zmzcrRqq0v — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 12, 2020

Así estará el clima en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el occidente del país continuará bajo lluvias debido al paso de la onda tropical 26 y un posible ciclón.

Dos canales de baja presión recorren las entidades del noroeste, norte, occidente, centro y sur del territorio nacional, incluyendo al valle de México, así como también el Golfo de México y el sureste. En estos estados, se pronostican intensas tormentas eléctricas.

El noroeste, norte y noreste de México continúa castigado con implacables temperaturas superiores a 40º C. A continuación te mostramos el reporte detallado del clima en México jueves 13 de agosto 2020:

Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes: Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sinaloa, Durango, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sinaloa, Durango, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla y Tabasco.

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla y Tabasco. Lluvias aisladas: Nuevo León, Tamaulipas. Aguascalientes, Tlaxcala y Morelos.

Nuevo León, Tamaulipas. Aguascalientes, Tlaxcala y Morelos. Viento con rachas de 60 a 70 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Istmo y Golfo de Tehuantepec. Vientos con rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 1 a 3 metros: Costas de Jalisco y Colima.

Costas de Jalisco y Colima. Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Campeche y Yucatán.

Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 45°C a 50°C: Baja California, Sonora y Chihuahua.

Baja California, Sonora y Chihuahua. Temperatura máxima de 40°C a 45°C: Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Durango, Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo.

