Cultura.- Netflix pone en marcha la secuela de La leyenda del samurái (47 Ronin) ¿sin Keanu Reeves?

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

En 2013, antes de convertir a John Wick en todo un éxito, Keanu Reves protagonizó una épica fantástica en el Japón feudal llamada La leyenda del samurái (47 Ronin). La cinta pasó sin pena ni gloria por la taquilla y se ha convertido en un extraño filme de culto. Y ahora, Netflix prepara una secuela con nuevo actor y director, y ambientada en distinta época.

La leyenda del samurái narra cómo el personaje de Reeves se une a otros 46 guerreros nipones sin amo -conocidos como los Ronin- para derrocar al poderoso Tabanobu Asano y su ejército de monstruos y criaturas mágicas. Según informa Deadline, el servicio de streaming ya ha puesto en marcha la secuela con el actor y director Ron Yuan (Mulan) a la cabeza.

Además de su papel en la próxima película de Disney, Yuan es conocido por participar en series como The Monkey King o The Paper Tigers, siendo uno de los grandes expertos en artes marciales del cine actual. En su faceta de director, destacan trabajos en el género de acción como Wild Card o Black Dynamite. También es un experto bailarín y recientemente ha dirigido Step Up China: Year for the Dance.

Por el momento se desconoce si Reeves volverá para la segunda entrega de 47 Ronin, pero parece poco probable ya que la historia se trasladará 300 años en el futuro, con una estética cyberpunk y algunos elementos de terror que se añadirán al contexto de los samuráis.

"Estoy encantado de trabajar con el equipo de producción en ésta película que mezcla géneros de artes marciales, acción, terror y cyberpunk", dijo Yuan en una entrevista. "Éste será un viaje emocionante, intenso y divertido para los espectadores de todo el mundo".

Por el momento, Netflix no ha anunciado una fecha ni de inicio de rodaje ni de estreno para la secuela de 47 Ronin.