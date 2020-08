Lluvias fuertes regresan a CDMX este viernes

Durante la tarde y noche de este viernes, volverán a registrarse lluvias fuertes en la Ciudad de México. Así lo pronostica el clima CDMX hoy con rachas de viento y posibles granizadas.

Estas tormentas son causadas por un canal de baja presión que recorre la Sierra Madre Occidental, provocando inestabilidad atmosférica en el Valle de México.

Intensas lluvias arrastran vehículos e inundan calles de Colima Se había informado que la onda tropical 26 generará lluvias intensas en Colima, Guerrero y Jalisco

Así estará el clima CDMX hoy

Este viernes amanecerá con cielos nublados y así se mantendrá durante toda la mañana. Se prevé que las lluvias con descargas eléctricas comiencen después de mediodía.

Según The Weather Channel, la temperatura máxima será de 24º C y la mínima de 14º C. Se estima que las precipitaciones se sostengan hasta la noche por lo que se exhorta a tomar precauciones.

Así estará el clima en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la onda tropical número 27 originará intensos chubascos en el sureste y oriente del país.

Dos canales de baja presión se mantienen sobre entidades del noroeste, norte, occidente, centro y sur del territorio. Estas condiciones generarán alta actividad eléctrica acompañada de aguaceros.

Las temperaturas altas persisten en noroeste, norte y noreste de la República, con temperaturas mayores a 45º C.

Este es el reporte detallado con el pronóstico del tiempo en México viernes 14 de agosto 2020:

Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes: Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sinaloa, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Sinaloa, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Colima, Morelos, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Colima, Morelos, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Zacatecas, Guanajuato y Querétaro.

Zacatecas, Guanajuato y Querétaro. Viento con rachas de 60 a 70 km/h: Baja California Sur, Istmo y Golfo de Tehuantepec

Baja California Sur, Istmo y Golfo de Tehuantepec Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California Sur, Baja California, Mar de Cortés, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas.

Baja California Sur, Baja California, Mar de Cortés, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. Temperaturas máximas de 45°C a 50°C: Baja California, Sonora y Chihuahua.

Baja California, Sonora y Chihuahua. Temperatura máxima de 40°C a 45°C: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Durango, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo.

