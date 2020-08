España.- El Ministerio de Sanidad prohíbe fumar en la calle y cierra las discotecas ante el avance del COVID-19

MADRID, 14 (OTR/PRESS)

El Ministerio de Sanidad ha acordado este viernes con las comunidades autónomas "por unanimidad" que se prohíba fumar en la vía pública o al aire libre (tanto cigarrillos como cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco) si no se puede guardar dos metros de distancia de seguridad, tal y como han aprobado Galicia o Canarias, como medida de prevención frente al COVID-19. Asimismo, también se ha fijado el cierre de todas las discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones en directo.

Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, este viernes en rueda de prensa tras una reunión extraordinaria con las comunidades autónomas, en el marco del Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), para abordar la evolución de la pandemia del coronavirus.

Según ha precisado el ministro, se trata de medidas de "mínimos", por lo que cada comunidad podrá ampliar las restricciones si lo considera necesario, pero que el acuerdo "obliga" a todas las autonomías a su cumplimiento. Sin embargo, no hay "plazo establecido" para que las CCAA transpongan estas nuevas normas, aunque Illa ha avanzado que "lo van a hacer a la mayor brevedad".

Illa ha celebrado que se trata de la "primera vez" que Sanidad y las CCAA toman actuaciones coordinadas en materia de salud pública y, además, por unanimidad. "Consideramos que son adecuadas en este momento de evolución de la pandemia", ha resaltado.

El ministro ha explicado que esta batería de once medidas y tres recomendaciones se han adoptado ante el "número de brotes crecientes en las últimas semanas", aunque ha descartado que España se encuentre en una situación similar a la del pico de la pandemia. "No es a mi juicio comparable con marzo y abril, en presión hospitalaria la situación es completamente distinta pero no podemos permitir que haya un aumento de casos, por eso tomamos estas medidas hoy", ha comentado.

Sanidad y las CCAA también han ordenado que, en hostelería, restauración, terrazas y bares/restaurantes de playa, tendrá que haber un metro y medio de distancia entre mesas, con 10 personas como máximo por grupo. Esta distancia también se tendrá que respetar en las barras. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para los grupos, además, deberán ser acordes al número de personas para respetar la distancia mínima interpersonal.

Estos establecimientos tendrán su hora de cierre a la 1 de la madrugada y no podrá admitirse a nuevos clientes desde las 12. Junto con estas medidas, de forma complementaria se ha acordado reforzar los controles para evitar el consumo de alcohol en vía pública que no esté autorizado, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas y ayuntamientos aplicarán las sanciones correspondientes.

Sobre estas limitaciones, el ministro ha argumentado que el ocio nocturno no es la actividad que más brotes produce, ya que se sitúa por detrás del ámbito familiar y social, pero ha reivindicado que sí cuenta con los brotes de mayor envergadura y que resulta más complicado detectar a los contactos de los positivos, debido al gran volumen de gente que se concentra y, en ocasiones, su distinta procedencia.

MEDIDAS EN RESIDENCIAS Y EN EVENTOS MULTITUDINARIOS

En los centros sociosanitarios, se hará PCR a todos los nuevos ingresos 72 horas antes de su entrada. Igualmente, se realizará esta prueba a los empleados que regresen de permisos y vacaciones, así como a los nuevos trabajadores.

Según han establecido, las visitas a los residentes estarán limitadas a una sola persona y una hora máximo al día, a no ser que se encuentre en situación grave y se tema por su vida. Las residencias tendrán que garantizar que las visitas a los ancianos se realicen de forma escalonada a lo largo del día para evitar que coincidan varios visitantes. Las salidas de los residentes en centros sociosanitarios también serán muy limitadas.

Respecto a eventos multitudinarios, Sanidad ha fijado que se deberá realizar una evaluación del riesgo por parte de la comunidad autónoma siguiendo el documento que acordó la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial sobre estas actividades. Así, y teniendo en cuenta esta evaluación, todos los eventos tendrán que tener autorización de la autonomía donde se celebren para poder realizarse.

Otra medida de Sanidad son los cribados con PCR en grupos específicos. Según han fijado, en caso de brote estos cribados se llevarán a cabo en poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas, como residentes en centros sociosanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas o colectivos vulnerables, por ejemplo.

Por otra parte, se han emitido tres recomendaciones: limitar los encuentros sociales fuera de sus compañeros de convivencia y que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas. A las comunidades autónomas, se insta a realizar periódicamente PCR a los trabajadores de centros sociosanitarios que estén en contacto directo con residentes.

Sanidad y CCAA también han fijado un recordatorio para garantizar los medios y capacidades de los sistemas sanitarios para el cumplimiento de lo previsto en el 'Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19'. En este sentido, preguntado acerca de la necesidad de contar con más rastreadores, el ministro ha sostenido que prefiere no entrar en "reproches" con las comunidades autónomas: "Cada una tendrá que hacer un esfuerzo si no lo ha hecho ya".