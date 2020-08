Muere Robert Trump, hermano del presidente de Estados Unidos

Robert Trump, hermano menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, falleció este viernesa los 72 años, así fue confirmado por la Casa Blanca en un comunicado.

En esta fotografía de archivo del 3 de noviembre de 1999, Robert Trump, a la izquierda, se reúne durante un evento en Nueva York con su hermano, el empresario inmobiliario Donald Trump, que sopesaba buscar la nominación presidencial del Partido Reformista / Foto: AP

“Con gran pesar comparto que mi maravilloso hermano, Robert, falleció pacíficamente esta noche. No era solo mi hermano, era mi mejor amigo. Lo extrañaremos mucho, pero nos volveremos a encontrar. Su recuerdo vivirá en mi corazón para siempre. Robert, te amo. Descansa en paz", se lee en el documento.

Apenas el viernes por la mañana la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, confirmó la hospitalización a ABC News, agregando que el presidente y su hermano "tienen una muy buena relación" y que el presidente sería el encargado de dar información al respecto.

Aunque el mandatario no precisó el problema de salud que afectaba a su hermano, por el cual pasó 10 días en cuidados intensivos en el centro hospitalario Mount Sinai en Manhattan.

En junio, Robert Trump fue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Mount Sinai de Nueva York durante más de una semana.

A través de redes sociales figuras de la política de Estados Unidos y México manifestaron sus condolencias.

Very sorry to learn of the loss of President Trump's brother, Robert. Please join me in keeping the entire Trump family in our prayers. — Kevin McCarthy (@GOPLeader) August 16, 2020

Robert Trump was an incredible man – strong, kind and loyal to the core. Anyone who encountered him felt his warmth immediately. He will be deeply missed by our entire family. — Eric Trump (@EricTrump) August 16, 2020

Uncle Robert, we love you. You are in our hearts and prayers, always. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 16, 2020

Sinceras condolencias al Presidente Donald Trump por el sensible fallecimiento de su hermano Robert. Descanse en paz. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 16, 2020