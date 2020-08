Bolivia.- Morales expresa su "agradecimiento profundo" por las muestras de "solidaridad" tras la muerte de su hermana

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El ex presidente boliviano Evo Morales ha expresado este lunes su "agradecimiento profundo" por las muestras de "solidaridad" que ha recibido tras anunciar la muerte de su hermana por coronavirus.

"Nuestro agradecimiento profundo a todas las personas que desde distintos lugares nos han escrito y llamado para expresarnos su solidaridad. Nos hemos sentido acompañados en estos momentos de tanta tristeza", ha dicho en Twitter.

Morales también acudió a la red social para anunciar el domingo la muerte de su hermana, Esther, a la que ha definido como "una madre". "Cuando de dirigente me detenían y confinaban ella me defendía y reclamaba por mi libertad. Me acompañó en los momentos más duros sin importar represalias", contó.

En este sentido, el líder indígena denunció que, a pesar de que "nunca ocupó cargos públicos", durante la crisis desatada con las elecciones generales del pasado 19 de octubre "quemaron su casa y la persiguieron".

Además, se quejó de que no pudo despedirse de ello al estar exiliado en Argentina. "Por qué tanto odio, racismo y persecución política que me impiden ver, por última vez, a mi única hermana (…). La historia juzgará", sentenció.

La hermana de Morales estaba ingresada en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Oruro desde el pasado 9 de agosto. Había contraído el coronavirus y presentaba complicaciones médicas de base.

Bolivia ha superado en las últimas horas los 100.000 casos de coronavirus, incluidas más de 4.000 muertes, sin que todavía haya llegado al pico de la curva de contagios, según señala el propio Gobierno, que inicialmente declaró una cuarentena nacional pero que en mayo ordenó la reapertura para mitigar el impacto económico de la pandemia.