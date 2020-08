Lunes con tormentas eléctricas en CDMX

Inicia la tercera semana del mes de agosto y en Ciudad de México continúa el pronóstico de lluvias, al menos por los próximos 10 días. El clima CDMX hoy prevé tormentas eléctricas vespertinas y nocturnas.

El Valle de México, así como estados del noroeste, norte, occidente, centro y oriente, se han visto afectados con fuertes lluvias debido a un canal de baja presión.

Así estará el clima CDMX hoy

La mañana de este lunes 13 de agosto estará protagonizada por cielos muy nublados con bajas condiciones para lluvias. Según The Weather Channel, la temperatura máxima será de 23º C y la mínima de 14º C.

Los intervalos de chubascos se presentarán a media tarde y se prolongarán hasta la noche. Se podrían registrar fuertes rachas de viento con caído de granizo en algunas zonas de la ciudad.

Así estará el clima en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la onda tropical 27 continuará generando chubascos intensos en el occidente del país.

¿Sabes con qué otro nombre se les conoce a los #Huracanes en otras partes del mundo? Descubre este dato cultural en la siguiente #Infografía pic.twitter.com/49Po0miTw6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 14, 2020

Dos canales de baja presión persisten en occidente, sureste, noroeste, norte, centro y oriente del territorio nacional. Estos fenómenos ocasionarán lluvias fuertes con vientos y descargas eléctricas.

El sistema de alta presión provocará altas temperaturas en noroeste, norte y noreste, superando incluso los 45º C.

Este es el reporte del clima en México lunes 17 de agosto 2020:

Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas: Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes : Nayarit, Puebla y Tabasco.

: Nayarit, Puebla y Tabasco. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos. Lluvias aisladas: Baja California.

Baja California. Viento con rachas de 70 a 80 km/h y oleaje de 3 a 5 metros de altura significante: Costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca (occidente).

Costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca (occidente). Vientos con rachas de 60 a 70 km/h: Chihuahua y Coahuila.

Chihuahua y Coahuila. Viento con rachas de 50 a 60 km/h : Baja California Sur, Baja California, Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Guanajuato y Puebla.

: Baja California Sur, Baja California, Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Guanajuato y Puebla. Temperaturas máximas de 45°C a 50°C: Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Temperatura máxima de 40°C a 45°C: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Campeche y Yucatán.

Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: San Luis Potosí, Veracruz (norte), Durango, Jalisco, Michoacán, Tabasco y Quintana Roo.

