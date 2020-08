Cultura.- Rose McGowan acusa al director Alexander Payne de abuso sexual: "Tenía 15 años"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Rose McGowan ha acusado al cineasta Alexander Payne, ganador de dos Oscar por 'Entre copas' y 'Los descendientes', de abuso sexual. La actriz ha declarado en redes sociales que el director nacido en Omaha tuvo una conducta sexual inadecuada con ella cuando solamente tenía 15 años. "Me dejaste en una esquina de la calle", ha denunciado.

Ha sido en Twitter donde la actriz de 'Embrujadas' ha denunciado el supuesto caso de abuso. "Alexander Payne. Hiciste que me sentase y me pusiste una película soft-porno que dirigiste para Showtime con un pseudónimo. Aún me acuerdo de tu apartamento en Silverlake. Estás muy bien dotado", comenzó a escribir la actriz, agregando que "después, el realizador la abandonó "en una esquina de la calle" cuando solo tenía 15 años.

"Solo quiero un reconocimiento y una disculpa. No quiero destruirte", añadió en otro tuit, en el que compartió una imagen suya cuando tenía 15 años. McGowan es una de las figuras más destacadas del movimiento Me Too y fue su testimonio uno de los muchos que llevó a Harvey Weinstein a ser condenado por violación y agresión sexual ante la Justicia.

Los comentarios de McGowan respecto a su supuesta experiencia con Payne remiten a otras declaraciones que dio en 2018, cuando, en una entrevista con Ronan Farrow con motivo de la promoción de su autobiografía, 'Brave', declaró haber sido violada por una celebridad de Hollywood, de la cual no reveló su nombre.

"Me llevó a su casa, después de conocerme y me enseñó una película porno que había hecho para Showtime, con un nombre diferente, por supuesto. Luego tuvo sexo conmigo. Después de eso, me dejó cerca del Tropical, en Silver Lake, en una esquina de la calle", relató a Farrow, una historia similar a la que ha compartido en Twitter.

De momento, el cineasta, quien tenía 27 años en el momento el que, supuestamente, se produjeron los hechos, no se ha pronunciado sobre estas graves acusaciones.