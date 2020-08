Acusan de negligencia a Plaza Antara por muerte de una niña

Familiares de la pequeña Alcira González, quien falleció el pasado 17 de agosto de 2019 por una supuesta negligencia dentro de la Plaza Antara, se manifestaron dentro del centro comercial y demandaron justicia para su hija a un año del hecho.

Yisroel Cimet, abogado de la familia, comentó a Publimetro que la plaza comercial incumplió el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, que en su artículo 118 establece que todas las construcciones que tengan espejos de piso, vanos, ventanas o cristales deben tener un barandal de 90 centímetros que impida el paso de los niños.

Familiares de Alcira González la recordaron a un año de su muerte. / Cortesía.

Plaza Antara incumplió con el reglamento y esto fue lo que desató la tragedia, pues la niña cayó detrás de un muro publicitario que no contaba con la protección adecuada, y debido a las heridas que tuvo falleció en el hospital, aunque los padres también reclaman una indemnización al Hospital Español, pues les exigían 100 mil pesos para recibir a la niña.

“Se está buscando indemnización, pero eso no es lo importante, lo que la familia quiere es justicia, quiere que se otorguen las medidas para la no repetición de esto, ellos quieren que no vuelva a sucederle esto a otras personas, con dinero o sin dinero, que esta familia sea un parteaguas en la historia de los centros comerciales y de los sistemas de salud en este país. Todos deben ser tratados en us estado de necesidad, tal y como lo establece la Ley de salud de la CDMX”, apuntó.

Lo familiares señalan que la plaza comercial no se ha hecho responsable. / Cortesía.

Yisroel Cimet detalló que van a iniciar un procedimiento administrativo de sanción contra el responsable de la construcción de Plaza Antara por no haber cumplido con las medidas de seguridad. Además, pidieron a las autoridades que todas las plazas comerciales de esta cadena sean inspeccionadas para evitar otra tragedia.

En este sentido, la familia también interpondrá una demanda civil para pedir la reparación del daño, y pedirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) su intervención para la clausura de este centro comercial.

Familiares buscan que este tipo de sucesos no se vuelvan a repetir. / Cortesía.

“Dicha muerte pudo haberse prevenido si las instalaciones hubieran contado con un plan de respuesta adecuado y un servicio médico in situ”, concluyó el abogado, quien afirmó que las autoridades del centro comercial no les han hecho los desentendidos en este caso.

Para recordar el primer aniversario luctuoso, los familiares realizaron una caminata desde la entrada de la plaza hasta el primer piso, cerca de la zona de comidas, donde colocaron un altar con velas y fotografías de la menor. En ese lugar se accidentó Alcira, y al día de hoy luce totalmente diferente, ya que luego del incidente los propietarios modificaron la estructura en al menos dos ocasiones.

