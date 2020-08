Tenis.-Simona Halep, sexta jugadora del 'Top 10' femenino que renuncia al US Open

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La tenista rumana Simona Halep, número dos del mundo, se ha convertido este lunes en la sexta jugadora del 'Top 10' del ranking WTA que renunciar a disputar el US Open debido al coronavirus.

"Después de sopesar todos los factores involucrados y con las circunstancias excepcionales en las que estamos viviendo, he decidido que no viajaré a Nueva York para jugar el US Open. Siempre dije que pondría la salud en el centro de mi decisión y por lo tanto prefiero quedarme y entrenar en Europa", anunció Halep en sus redes sociales.

La renuncia de la rumana se une a las de la número uno mundial Ashleigh Barty y otras aspirantes como Elina Svitolina, la campeona defensora Bianca Andreescu, Kiki Bertens o Belinda Bencic. En cuanto al tenis masculino, Rafa Nadal también renunció y en Flushing Meadows tampoco competirá Roger Federer, quien no volverá a jugar este año por lesión.