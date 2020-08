Humedad generada por el huracán “Genevieve” provocará lluvias en CDMX

Este martes, la circulación del huracán “Genevieve”, en interacción con la Zona de Convergencia Intertropical, provocará chubascos y lluvias fuertes en el centro y sur de México. El pronóstico del clima CDMX hoy apunta a una tarde y noche lluviosa.

El tercer huracán de la temporada se encuentra 400 kilómetros del sur de Guerrero, en el océano Pacífico. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, presenta vientos máximos de 120 kilómetros y se mueve a una velocidad de 30 kilómetros por hora.

Se espera que en las próximas horas, evolucione a categoría 3. Baja California será el punto más cercano que tocará este fenómeno para el miércoles o jueves.

Así estará el clima CDMX hoy

La mañana de este martes 18 de agosto estará el cielo muy nublado, con bajas probabilidades de lluvias. Se prevé que las lluvias comiencen después del mediodía y perdurarán hasta la noche.

Según The Weather Channel, la temperatura máxima llegará a 24º C y la mínima a 14º C. Las tormentas eléctricas se podrían registrar con fuertes vientos o granizo, por lo que te recomendamos permanecer bajo resguardo.

Así estará el clima en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional informó además de un canal de baja presión que ocasionará lluvias muy intensas al sureste del país.

El sistema de alta presión mantiene las altas temperaturas que ya están sobrepasando los 45º C en las entidades del noroeste, norte y noreste del territorio.

Este es el pronóstico detallado del clima en México 18 de agosto 2020:

Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas: Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes: Sinaloa, Durango, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche.

Sinaloa, Durango, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Viento con rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 4 a 6 metros de altura significante: Costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Viento con rachas de 60 a 70 km/h: Sonora y Oaxaca (Istmo de Tehuantepec).

Sonora y Oaxaca (Istmo de Tehuantepec). Temperaturas máximas de 45°C a 50°C: Baja California, Sonora y Chihuahua.

Baja California, Sonora y Chihuahua. Temperatura máxima de 40°C a 45°C: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Campeche y Yucatán.

Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz (norte), Tabasco y Quintana Roo.

