No se atenderán caprichos de damnificados, subraya Cravioto

El comisionado para la reconstrucción, César Cravioto, precisó que no se atenderán caprichos o peticiones especiales de ningún colectivo de damnificados por el sismos de 2017.

Lo anterior a pregunta expresa sobre la queja que interpuso Damnificados Unidos de la CDMX ante la Comisión de Derechos Humanos por la falta de atención a sus demandas de vivienda.

Al respecto, Cravioto comentó que Damnificados Unidos no tiene nada de que quejarse, pues es el colectivo que más ha sido atendido por la Comisión de Reconstrucción y la propia jefa de gobierno.

Los damnificados en la CDMX emprenderán varias acciones con motivo del tercer aniversario del sismo del 19 de septiembre / Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

Detalló que el problema con este colectivo es que hacen peticiones que la Comisión para la Reconstrucción ya no va a atender, por ejemplo, ellos quieren que se levanten bardas en Tláhuac, que se pongan clósets en el edificio rehabilitado de Morelia 107, y que se mantenga el apoyo de renta para las personas que ya viven en los departamentos rehabilitados del Multifamiliar de Tlalpan que presentan algunos “detalles” o fisuras.

Asimismo, precisó que otra de las solicitudes que hace este colectivo de damnificados es que se les dé vivienda a todas las familias que habitaban en un mismo predio.

“En el caso de las reubicaciones, quieren que si había cuatro familias desdobladas en el predio les demos vivienda a las cuatro familias; nosotros lo que les hemos dicho es que la familia titular se va a su vivienda sin costo y las familias desdobladas se les da vivienda, pero con crédito Invi. Entonces, ya son temas que, insisto, ya la Comisión de Reconstrucción no puede atenderlas favorablemente para ellos, pero insisto, no se pueden quejar ni de falta de atención ni de que no hemos avanzado en su reconstrucción con este colectivo”, destacó.

La Comisión de reconstrucción está para entregar viviendas y no para atender solicitudes particulares, aclara el funcionario. / Cortesía CDMX.

Subrayó que el compromiso que tienen es que entregar una vivienda digna y segura, por lo que seguirá la atención para este y todos los colectivos, “pero, insisto, ya algunas peticiones no podrán ser atendidas favorablemente porque es, insisto, darles más recurso a los inmuebles de ellos y quitarles esos recursos a otros damnificados”.

¿Cómo va la reconstrucción?

En este sentido, comentó que la reconstrucción en la CDMX terminará en el año 2022 y que lleva un 52.9% de avance. Asimismo, indicó que este año serán concluidos los trabajos de rehabilitación o construcción de 141 viviendas multifamiliares (edificios) y siete mil 294 viviendas unifamiliares.

Asimismo, Cesar Cravioto explicó que 316 familias tendrán que ser reubicadas a un predio de Tláhuac y si no aceptan recibirán dinero para que puedan irse a vivir a otras entidades o zonas de la CDMX.

Foto: Cuartoscuro

“Nosotros hemos estado haciendo evaluaciones y la mayoría de la gente va a aceptar las reubicación. Pero sí hay, sobre todo, adultos mayores que nos han dicho que pues sus hijos ya viven en provincia y quieren aprovechar esta situación para salir de la ciudad; básicamente va a ser gente que va a decidir salir de la ciudad, y bueno, pues les estamos dando esta alternativa”, subrayó.

Lo más leído:

Desigualdad en servicios de salud se agudiza en 8 alcaldías En promedio la demanda en los servicios de salud públicos es de un hospital o clínica para cada 16 mil 485 habitantes

Por SMS detectarán riesgo de obesidad, diabetes e hipertensión en la CDMX Quienes así lo decidan deberán enviar un mensaje de texto al 51515 con la palabra “CUIDATE” para medir su nivel de riesgo