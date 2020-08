Operador de ex jefe de gobierno en CDMX busca pacto tipo Lozoya para reducir condena

Miguel Ángel Vásquez, quien fuera el operador financiero del senador Miguel Ángel Mancera, busca un trato con el Gobierno capitalino para salir de prisión y enfrentar los cargos en su contra como lo hace el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Vásquez, quien se desempeñó como subsecretario de Capital Humano y Jefe de Gabinete en el Gobierno de Mancera, fue detenido por engrosar la nómina de la administración con 32 mil plazas, además de manejar indebidamente millones de pesos del presupuesto 2018 destinado a las campañas políticas.

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) informaron que Miguel Ángel Vásquez ha buscado a las autoridades para construir un “trato” para reducir su condena desde casa a cambio de información valiosa sobre casos de corrupción en la gestión de la administración local.



De acuerdo con las versiones, hasta el momento el ex funcionario ha dado nombres y contratos de las desarrolladoras inmobiliarias quienes se repartieron la ciudad para gentrificarla, además de sobornos directos a Julio César Serna Chávez, ex director de la Central de Abastos.

Miguel Ángel Vásquez es señalado por controlar a los sindicatos de la Ciudad de México, de donde obtenía recursos por el arrendamiento de patrullas de policía, camiones de bomberos, camiones de la RTP entre otros.

El pliego de "aportaciones" en manos de la autoridad tanto en documentales públicas, videos y testimoniales se estima en 32 asuntos de interés público que van desde tráfico de influencias y entrega de dinero en efectivo.

Incluso declaró haber presenciado el momento en que Raúl Flores, ex líder del PRD en la Ciudad de México, pagó 60 millones de pesos para detener la campaña de Ricardo Monreal por medio de noticias falsas.

Una de ellas, relatan, la detención de Pedro Pablo de Antuñano con 600 mil pesos en Polanco, el cual exoneró el Tribunal tiempo después.

Hasta el momento, la administración de Claudia Sheinbaum ha detenido a 6 colaboradores de Miguel Ángel Mancera y se han abierto carpetas de investigación contra 8 más.

Mientras que por lo menos 3 personajes se encuentran prófugos para no ser detenidos y enfrentar una pena en prisión, este es el caso de Raymundo Collins, ex director del Invi; Felipe de Jesús Gutiérrez, quien fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como Edgar Tungüi, ex secretario de Obras.