Trump responde a Michelle Obama: "No estaría en la Casa Blanca si no fuese por la gestión de su marido"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió al discurso de la ex primera dama Michelle Obama en el arranque de la Convención Nacional Demócrata defendiendo la labor de la actual Administración y criticando la de la anterior, encabezada por Barack Obama.

"Por favor, que alguien le explique a Michelle Obama que Donald J. Trump no estaría aquí, en la preciosa Casa Blanca, si no fuese por la gestión de su marido, Barack Obama", escribió Trump, en Twitter, desde donde recordó que su próximo rival electoral, Joe Biden, también formaba parte del gobierno "más corrupto de la historia".

Somebody please explain to @MichelleObama that Donald J. Trump would not be here, in the beautiful White House, if it weren’t for the job done by your husband, Barack Obama. Biden was merely an afterthought, a good reason for that very late & unenthusiastic endorsement…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2020