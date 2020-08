91% de los bares ignoran llamado para reconvertirse en restaurantes

Sólo el 9% de los bares y cantinas de impacto zonal han atendido el llamado de las autoridades capitalinas para reconvertirse a restaurantes y así poder reiniciar sus operaciones.

El pasado 7 de agosto el gobierno de la CDMX anunció que mil 40 bares y cantinas de bajo impacto podrían cambiar de giro como una medida temporal para reactivar su economía, pero únicamente 93 lo han hecho.

Estos lugares reconvertidos se encuentran distribuidos en las siguientes alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.

El Invea realiza operativos para verificar que los bares reconvertidos cumplan las reglas. / Cortesía CDMX.

A decir de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tal vez les ha faltado difusión a esta acción que también busca evitar la pérdida de empleos e impactar de manera positiva en la cadena de insumo y abasto.

“Suponemos que están haciendo los ajustes, no puedo contestarte exactamente cuál es la razón por la cual más de este tipo de establecimientos no se ha reconvertido, pero estamos generando mayor difusión, a lo mejor no todos están enterados, estamos generando mayor difusión para que se puedan inscribir en la plataforma”, destacó.

Los propietarios de los bares y cantinas que deseen reconvertirse deberán ingresar a www.medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/ y proporcionar, entre otros datos, el nombre y la ubicación del bar a reconvertir.

Ya se han suspendidos dos locales por no respetar las reglas. / Cortesía CDMX.

Estos 93 bares reconvertidos a restaurantes deben respetar el horario de cierre que es a las 22:00 horas, de lo contrario el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) podría sancionarlos. “En la gran mayoría de los casos sí se están siguiendo, hay, obviamente, sus excepciones”, comentó la jefa de gobierno.

El Invea informó que la semana pasada se suspendieron actividades en dos bares de Tlalpan y Cuauhtémoc por no respetar el horario de cierre, y también por que la actividad preponderante era la venta de bebidas alcohólicas y no de alimentos, y por no acatar las medidas de protección a la salud.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), en los mil 40 bares y cantinas que hay en la CDMX trabajan alrededor de nueve mil 287 personas. Los bares, antros y cantinas reabrirán hasta que la CDMX se encuentre en semáforo verde.

