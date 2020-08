Acusaciones en mi contra son ridículas y venganza de AMLO: Felipe Calderón

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien fue incluido en la denuncia presentada por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, manifestó que los señalamientos en su contra son ridículos y que no se tratan de un acto de justicia, sino de persecución política del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta de Twitter escribió: “El manejo ilegal y mediático del caso confirma que Lozoya (con el chantaje de tener presa a su mamá) es utilizado por @lopezobrador_ como un instrumento de venganza y persecución política. No le interesa la justicia, sino el linchamiento, haciendo en mi caso acusaciones ridículas”.

La tarde de este miércoles se filtró un documento de 61 páginas sobre las acusaciones que realizó Lozoya, el pasado 11 de agosto, ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo cual se inició una carpeta de investigación.

En el documento se enlistan los nombres de diferentes funcionarios, además de detallar las operaciones que se llevaron a cabo a través de Petróleos Mexicanos.

Luego de darse a conocer la declaración, la FGR manifestó que la institución no fue le responsable de difundirla.

“La copia de la denuncia presentada por Emilio "L" ante esta Fiscalía que está circulando en los medios de comunicación, no fue proporcionada a ninguno de ellos por esta Institución; se ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente”.

