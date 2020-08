Huracán Genevieve sube de categoría y lluvias se intensifican en CDMX

El paso del huracán Genevieve por el occidente del país, ha generado una fuerte inestabilidad atmosférica en todo el territorio. El pronóstico del clima CDMX hoy prevé lluvias abundantes durante la tarde y noche de este miércoles.

Este martes, el fenómeno pasó rápidamente de categoría 3 a 4, aunque se esperaba que lo hiciera entre jueves y viernes. El punto más cercano que tocará será Baja California presuntamente el día jueves.

‘Genevieve’ se intensifica a huracán categoría 4 en las costas de Colima y Baja California Sur El centro del huracán se localiza a 380 kilómetros al suroeste de Manzanillo, y a 630 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, se pronostican lluvias intensas en Nayarit, Michoacán, Colima y Jalisco

Así estará el clima CDMX hoy

Desde la madrugada de este 19 de agosto, estará lloviendo, aunque al amanecer cesarán las tormentas. Durante la mañana, se estima un cielo nublado con pocas probabilidades de lluvias.

El canal The Weather Channel informa que la temperatura máxima llegará a 23º C y la mínima a 14º C. Los chubascos se registrarán durante la tarde y se esperan descargas eléctricas y posibles granizadas, hasta la noche.

Cielo nublado y alta probabilidad de #Lluvia se pronostica para la #CDMX en los próximos 3 días. Checa los detalles en el gráfico pic.twitter.com/xAPGU1s3Uc — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 18, 2020

Así estará el clima en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que el huracán Genevieve ocasionará lluvias fuertes al suroeste de la República. Una onda tropical número 29 provocará chubascos en el sureste y sur del país.

Por su parte, un canal de baja presión generará intensas lluvias en entidades del noroeste, norte, occidente y centro, incluido el Valle de México.

Las altas temperaturas siguen castigando el norte con niveles superiores a 45º C. A continuación, te mostramos con detalle el reporte meteorológico de Conagua para este miércoles 19 de agosto 2020:

Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes: Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Durango, Guanajuato, Tlaxcala y Quintana Roo.

Durango, Guanajuato, Tlaxcala y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo.

Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo. Lluvias aisladas: Baja California y Coahuila.

Baja California y Coahuila. Viento con rachas de 90 a 100 km/h y oleaje de 6 a 8 metros de altura significante: En las costas de Baja California Sur.

En las costas de Baja California Sur. Viento con rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 4 a 6 metros de altura significante: Costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Temperaturas máximas de 45°C a 50°C: Baja California, Sonora y Chihuahua.

Baja California, Sonora y Chihuahua. Temperatura máxima de 40°C a 45°C: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Campeche y Yucatán.

Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Durango, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí (oriente), Veracruz (norte), Tabasco y Quintana Roo.

