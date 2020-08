Etiopía.- El primer ministro de Etiopía cesa al ministro de Defensa, un antiguo aliado

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha cesado al hasta ahora ministro de Defensa, Lemma Megersa, quien otrora fue uno de sus principales aliados y que en los últimos meses se había distanciado e incluso criticado al galardonado con el Nobel de la Paz en 2019.

El relevo se ha producido en el marco de la designación de diez altos cargos anunciada este martes, incluido Kenea Yadeta como nuevo titular de Defensa, sin que la oficina del primer ministro haya ofrecido una explicación sobre el cambio.

Lemma fue uno de los artífices de la llegada al poder de Abiy en abril de 2018 tras la dimisión en febrero del entonces primer ministro, Hailemariam Desalegn, gracias a que renunció como líder del Partido Democrático Oromo (ODP) en detrimento de este, permitiéndole así ser elegido como líder del gobernante Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF).

Sin embargo, en los últimos meses ambos se habrían distanciado. El político oromo había criticado a Abiy por su decisión de fundar una nueva formación, el Partido de la Prosperidad (PP), que dejó atrás al EPRDF de cara a las elecciones generales previstas para 2020 y ahora aplazadas sin fecha precisa debido a la pandemia de coronavirus.

"Me he opuesto a la idea de unificar los partidos políticos desde el principio", aseguró Lemma en una entrevista a Voice of America hace unos meses tras la creación del nuevo partido. "No es momento de experimentar con algo nuevo o hacer pruebas. Tenemos muchos problemas en el país. No hay paz y estabilidad. Tenemos problemas económicos y un creciente coste de la vida", esgrimió.

Según informaron hace unos días los medios etíopes, Lemma Megersa fue cesado como miembro del comité central del Partido de la Prosperidad en la región de Oromía por no cumplir presuntamente con la disciplina de partido y su prolongada ausencia del puesto.

Además, según el portal de noticias Ezega, al todavía ministro de Defensa se le había negado el acceso a su oficina desde el 12 de agosto e incluso hubo informaciones de que la Policía habría procedido a registrar su oficina. De acuerdo con un oficial de alto rango citado por el medio Ethio Insider, Lemma acudía en contadas ocasiones a su despacho de ministro de Defensa.

El distanciamiento entre Abiy y Lemma es el último del primer ministro con quienes en su día fueron sus grandes valedores. El activista Jawar Mohamed, cuyo grupo de medios fue clave en las protestas oromo que terminaron provocando la dimisión de Hailemariam, fue detenido el mes pasado a raíz de las protestas que estallaron tras el asesinato del conocido cantante y activista oromo Hachalu Hundessa.