Fútbol.- Banega: "Ellos son poderosos, pero nosotros somos el Sevilla"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El jugador del Sevilla FC Éver Banega recordó el potencial de su equipo antes de afrontar la final de la Liga Europa ante el Inter de Milán este viernes (21 horas) y dijo que su rival es "poderoso", pero ellos son el equipo con más títulos de la segunda competición europea.

El argentino, que vive sus últimas horas como jugador del Sevilla, quiere despedirse a lo grande. "Todo el equipo se merece una nueva oportunidad. No todos los años se consigue llegar ahí y a nosotros esta competición nos ha dado mucho. Ese abrazo de sufrimiento al final del último partido fue por conseguirlo una vez más y estar tan cerca, porque nos queda un pasito más", indicó en declaraciones a la radio del club.

"Uno sueña con estos momentos, con jugar cosas importantes y el Sevilla lo es. Me han demostrado siempre que desde que llegué han contado conmigo. Me fui, volví y siempre me tuvieron en sus planes. Uno siempre quiere demostrar lo mejor dentro de la cancha y ayudar al máximo al club", manifestó Banega.

Preguntado por las sensaciones en las horas previas a la final, el cnetrocampista argentino dijo que están "muy tranquilos, bastante distendidos". "Cuando van pasando los días y llega el día también llega la ansiedad por que llegue el partido. De momento estamos bien, somos un grupo y estoy sobre todo con el Mudo, con Lucas, Reguilón y Escudero. Nos llevamos muy bien y tratamos de sonreír y pasarlo bien, intentando olvidar el contexto porque es una responsabilidad enorme, pero cuando llegue vamos a estar preparados y se va a ver", indicó.

"Estoy con muchas ganas de jugar este partido tan importante para el sevillismo y para nosotros. Vamos con naturalidad, respetando al rival pero yendo a por ellos. Sabemos que son muy poderosos pero nosotros somos el Sevilla FC y por algo estamos en la final. Sinceramente, con que el Sevilla esté en la final, el rival no me interesaba", afirmó.

"Nosotros vamos a trabajar lo nuestro, pensamos en nosotros, miramos un poco a lo que hacen ellos y a partir de ahí centrarnos y estar unidos, que es hasta donde nos llevó el equipo", añadió Banega, que desea culminar su etapa como nervionense levantado el título al cielo de Colonia.