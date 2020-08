Fútbol/Liga Europa.- Conte: "El Sevilla es el equipo con más experiencia en esta competición"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Inter de Milán, Antonio Conte, fue precavido a dos días de la final de la Liga Europa que les enfrentará al Sevilla (21 horas) al recordar que se miden al equipo "con más experiencia de esta competición", además de poner el acento en el gran rendimiento de la dupla formada por Romelu Lukaku y Lautaro Martínez.

"Será un partido difícil. Jugamos contra el equipo con más experiencia en esta competición y el que ha ganado más títulos durante la última década. Tenemos que estar atentos, pero también jugar nuestro propio partido con mucha ilusión y valentía, como lo hemos hecho hasta ahora", indicó Conte en una entrevista a la UEFA.

"Es una final y sólo los mejores equipos llegan a la final. Así que tenemos que demostrar en el campo que somos los mejores si queremos este trofeo. Tenemos que jugar con ganas de ganar y traer el trofeo a Italia, y traer un trofeo al Inter. El Sevilla tendrá la misma idea, así que tenemos que demostrar que somos el mejor equipo", añadió.

"Para mí, siempre es importante poder decirles a los muchachos, al final del encuentro, que no nos arrepentimos. Si somos el mejor equipo, levantaremos el trofeo. Si no, lo haremos todo y aplaudiremos a nuestros oponentes", explicó Conte, que no esconde su satisfacción por el rendimiento de sus delanteros.

"Conocía a Lukaku muy bien porque es un jugador al que seguí durante algún tiempo. Traté muchas veces de ficharlo en mis antiguos clubes. Sabía las características que tenía. En cuanto a Lautaro, era un jugador al que yo había admirado en televisión, aunque no había jugado mucho el año pasado. Vi su capacidad y su calidad. Era inevitable que, trabajando juntos y trabajando mucho, se desarrollara el entendimiento entre los dos. Son jugadores que tienen el típico egoísmo del delantero, pero también el desinterés para jugar en equipo y ayudar a otros", analizó.

Además, Conte elogió a Diego Godín, del que dijo que "necesitaba un tiempo para adaptarse al estilo de juego, que era completamente diferente al que estaba acostumbrado [en el Atlético de Madrid]. Tuvo que aprender a defender mientras corría hacia adelante y aprender a defender con 50 metros de espacio detrás de él", comentó.

"Tenía la fuerza, el profesionalismo y la humildad para estar disponible y ampliar su juego en términos de estilo de juego. Así que le damos crédito. Se puso a la altura y asumió el nuevo desafío, y ahora está viendo grandes resultados", añadió sobre el exjugador colchonero.

Por último, Conte realizó un balance positivo tras su primera temporada en el Inter, aunque no olvida la temprana eliminación en la Liga de Campeones. "Hemos conseguido llegar a la final de la Europa League, a pesar de la pequeña decepción de no pasar la fase de grupos de la Champions. Vemos el vaso medio lleno, porque [esa decepción] nos ha permitido tener un viaje mucho más exitoso en la Europa League del que hubiéramos tenido en la Champions. Creo que este equipo, con muchos jugadores jóvenes e inexpertos, lo necesitaba", sentenció.