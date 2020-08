Gobernador de Tamaulipas confronta a secretaria de Gobernación y acusa al gobierno federal de politizar seguridad

El gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al participar en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y ante la presencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que de ninguna manera habrá de permitir se debilite la legitimidad de Tamaulipas para seguir combatiendo a la delincuencia.

Cuestionó que el secretario Alfonso Durazo, ha ofrecido no politizar la colaboración en esa materia, aunque por otro lado, funcionarios del gobierno federal acuden a Tamaulipas para reunirse con presuntos delincuentes.

El gobernador aseguró que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se reunió con miembros de la organización criminal "La Columna Armada", quienes presuntamente tienen órdenes de aprehensión ante la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía estatal.

Añadió que este mismo subsecretario, Peralta, en vez de abonar a la reconstrucción de la paz en el país, utiliza la mayor parte de su tiempo como "personero para filtrar historias" en medios de comunicación. "Nosotros también tenemos diálogo con los medios, también tenemos información, no les quede duda", comentó.

García Cabeza de Vaca señaló que desde el inicio de la administración federal se exhortó a no politizar la seguridad. "Es tan grande el desafío que se requiere todo el esfuerzo institucional posible, sin distingos de partido ni mezquindades de corto plazo".

"Esta semana, un miembro y candidato a presidir el partido político de Morena, denunció al gobernador de Tamaulipas por complicidad con la delincuencia organizada. Casualmente, varios medios de comunicación obtuvieron, al día siguiente, datos de una supuesta investigación en contra mía en la Fiscalía General de la República".

El gobernador García Cabeza de Vaca difundió en su cuenta de Twitter parte del mensaje que emitió frente a la secretaria Olga Sánchez Cordero.

Comparto parte de mi intervención en la reunión de @CONAGO_oficial.

“No voy a permitir que debiliten la legitimidad del Estado de Tamaulipas para seguir enfrentando a los criminales”. pic.twitter.com/6wUNY7i4Tz — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) August 19, 2020

“No voy a permitir que construyan denuncias a la Fiscalía General de la República, cuyos propósitos sean meramente electorales. A mi no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena. No voy a permitir que debiliten la legitimidad del Estado de Tamaulipas para seguir enfrentando al crimen organizado”, advirtió.

“El gobierno federal pide el trato que no da. Con una mano pide trato de Estado, pero con la otra, da bofetadas de partido”, sentenció.

Por ello, dijo a la secretaria Sánchez Cordero que acudió a la FGR para solicitar información sobre una posible carpeta de investigación en su contra, por lo que pidió a la funcionaria gestionar para saber si es así, o no.