José Antonio Meade manifiesta que no fomentará escándalos mediáticos

El ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, quien fue mencionado en la denuncia presentada por Emilio Lozoya, ex director de Pemex, dijo que no se puede acusar sin pruebas a “ quienes denunciamos ilícitos y ayudamos a que este caso se llevara a la justicia”.

El ex secretario de Desarrollo Social (Sedesol) y de Relaciones Exteriores (SRE), en el gobierno de Enrique Peña Nieto, expuso en su cuenta de Twitter que será respetuoso de las investigaciones que se hagan al respecto.

“Mi vida pública la dediqué a construir un mejor país, siempre con absoluta honorabilidad y legalidad. Un criterio de oportunidad sirve para conocer la verdad, no para acusar sin pruebas a quienes denunciamos ilícitos y ayudamos a que este caso se llevara a la justicia. Seré respetuoso de las investigaciones. Anticipé a la autoridad que estoy formalmente localizable. No habré de abonar a escándalos mediáticos”, manifestó.

Ricardo Anaya, quien fue candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) también se deslindó de las acusaciones, además de decir que procederá legalmente contra Lozoya.

