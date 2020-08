Buscan duplicar sanciones, pero también dar más tolerancia a inquilinos morosos

Diputados locales de Morena propusieron endurecer las sanciones contra los morosos en las unidades habitacionales de la CDMX, pero también les abrieron la puerta para que dejen de pagar cuotas de mantenimiento por más tiempo sin ser sancionados.

Los legisladores Esperanza Villalobos, Temístocles Villanueva y José Luis Rodríguez presentaron una iniciativa para modificar la Ley Condominal que incluye, entre otras cosas, duplicar las multas para las personas que no paguen las cuotas de mantenimiento, fondos de reserva o cuotas extraordinarias.

De acuerdo al artículo 90 de la iniciativa, las personas morosas se harán acreedores a una multa de hasta 100 veces la Unidad de Cuenta de la CDMX, la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia. La ley actual contempla multas de 50 veces la Unidad de Cuenta.

Las personas podrán dejar de pagar hasta 5 cuotas de mantenimiento antes de ser sancionados. / Cortesía.

Además, esta nueva ley permitirá a la Procuraduría Social (Prosoc) que en un plazo no mayor a 72 horas pueda aplicar estas sanciones económicas con apoyo de la policía.

De igual forma, la Prosoc podrá presionar a los morosos con amenazas de arrestos o trabajo comunitario.

Si bien estas reformas incrementan las sanciones para los morosos, también los beneficia. La ley actual señala que una personas será considerada morosa cuando adeude dos cuotas de mantenimiento, pero la iniciativa propone que sea hasta la sexta cuota sin pagar cuando se le considere deudor.

“Para efectos de esta ley son personas morosas los siguientes casos: la falta de pago de seis cuotas o más para el fondo de mantenimiento y administración y el fondo de reserva”, señala el artículo 40 de la iniciativa que fue presentada en la Comisión permanente del Congreso de la CDMX.

Se busca darle "dientes" a la Prosoc para actuar en contra de los morosos. / Cortesía.

Al respecto, Temístocles Villanueva comentó que esta iniciativa le da “dientes” a la Procuraduría Social para actuar en contra de los morosos, pues actualmente las resoluciones que toma la asamblea de condóminos no son atendidas y por ende no hay sanciones.

“Lo que estamos buscando, a través del trabajo comunitario o de otro tipo de sanción, es que finalmente se cumplan las resoluciones dictadas por la Prosoc que quedaban realmente abandonadas… si la persona que había cometido el daño o que no había pagado sus cuotas no acudía a las juntas de conciliación, pues simplemente no había una nueva sanción, ahí quedaba el proceso, en el abandono.

La reforma de convivencia condominal surge a partir de asambleas y el diálogo vecinal sobre temas como conflictos por áreas de uso común, la falta de pago de cuotas de mantenimiento y la preservación de los edificios ante catástrofes. Así como lo complicado que puede ser entablar una queja ante las autoridades competentes.

